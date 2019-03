Barcelona aprova acabar i posar en funcionament els túnels de les Glòries

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres a la tarda el projecte que defineix les instal·lacions i els acabats dels túnels de les Glòries. Segons el consistori, és un pas important perquè es tracta de l'aprovació de l'últim projecte necessari per acabar els túnels i posar-los en funcionament el primer trimestre del 2021.

Tal com ha explicat a la premsa la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, està previst que les obres comencin a finals d’octubre i conviuran amb l’obra civil dels túnels que s'estan executant. "El compromís amb les obres de les Glòries es manté i podem assegurar que s'acabaran", ha recalcat.

Llum verda als nous túnels de les Glòries: una obra de 150 milions d'euros

L'Ajuntament ha explicat que el pressupost per executar el projecte és de 28,97 milions d'euros i es repartirà en tres àmbits. Per una banda, els equipaments i les instal·lacions, com la distribució elèctrica, la ventilació, la protecció contra els incendis, els sistemes de videovigilància i comunicacions, la senyalització, els semàfors i el radar de tram. Per l'altra, els acabats de l'interior dels túnels, com el revestiment dels paraments verticals amb panells vitrificats, els revestiments horitzontals amb fals sostre de plaques de silicat càlcic i les portes de comunicació entre túnels. I, finalment, els edicles d'accés en superfície de les sales tècniques.

Obres diverses

Els túnels de les Glòries estan formats per dos tubs independents, amb tres carrils de circulació cadascun. Tenen una longitud de 958 metres i les boques d’accés estaran situades al carrer Castillejos, a la banda Llobregat, i a la Rambla del Poblenou, a la banda Besòs. Segons ja havia anticipat el consistori, tindrà vuit sortides d’emergència, quatre en cada sentit, i dues sales tècniques.

En aquest projecte també s’inclouen les obres de reurbanització dels vials laterals de la Gran Via i la reposició dels serveis afectats entre els carrers de Castillejos i de Padilla, a la boca Llobregat, i el vial lateral muntanya entre el carrer de Monturiol i la Rambla del Poblenou, a la boca Besòs.

Janet Sanz s'ha mostrat satisfeta amb aquest avenç i ha recordat que els veïns de les Glòries fa molts anys que esperen, i es mereixin que tant la plaça com els projectes complementaris vagin prenent forma. "Tots somiem i desitgem tenir un espai verd, amb el parc, habitatges, equipaments...", ha dit Sanz, que ha reiterat que el projecte de construcció dels túnels avança al ritme previst.