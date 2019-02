Barcelona aprova la legalització de les obres de la Sagrada Família

L'equip d'Ada Colau ha tirat endavant en el ple d'aquest divendres el pla especial de la Sagrada Família, que preveu que el temple obtingui la llicència d'obres que no ha tingut en els últims 136 anys i que compensi la ciutat amb u na inversió de 36 milions durant la pròxima dècada per ajudar a pal·liar l'efecte que el volum de turistes que atreu té sobre el funcionament del barri. La tinent d'alcalde de l'àrea d'Urbanisme, Janet Sanz, ha presentat avui l'entesa com un acord històric, però els grups de l'oposició han coincidit a criticar que es tiri endavant sense haver aclarit si es construirà o no la gran escalinata davant de la façana de la Glòria, que implicaria l'enderrocament d'edificis i, per tant, la marxa d'uns 3.000 veïns. El que sí que queda recollit en el projecte és un voladís de cinc metres sobre el carrer Mallorca, que els veïns ja veuen com l'avantsala d'aquesta escalinata.

La Sagrada Família pagarà 36 milions i regularitzarà les obres

En concret, avui s'ha aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI), i provisionalment la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de l’àmbit del temple, que s'haurà d'aprovar definitivament a la subcomissió d’Urbanisme de Barcelona. Han votat a favor de l'entesa tots els grups excepte el PSC, molt crític amb l'acord tancat per l'equip de Colau; la CUP, que ha lamentat la pressió que exerceix el temple sobre el barri; i ERC, que s'ha abstingut.

"Han deixat la feina difícil per al govern següent", ha criticat el regidor del PDECat Jordi Martí en referència al possible creixement del temple cap als blocs de pisos del carrer Mallorca; i el republicà Jordi Coronas, en aquesta mateixa línia, ha definit el que el govern Colau deixa per al mandat següent com una "patata calenta".

Amb tot, el més crític ha sigut el socialista Daniel Mòdol, que ha acusat Barcelona en Comú d'haver patit una "mutació" i haver passat de voler aturar desnonaments a ser "còmplice del mòbing immobiliari" i d'haver fet un "regal" a un privat com és la Junta Constructora de la Sagrada Família.

Aprovat el pla, la Junta haurà de destinar 22 milions –2,2 milions anuals– a intervencions en el transport públic, com ara en la millora de la freqüència de busos; set més a millorar els accessos al metro per tenir, per exemple, una entrada directa des del subsòl al temple; quatre, a noves urbanitzacions de l'entorn –als carrers Marina, Provença, Sardenya i Mallorca–; i tres, a manteniment de l'espai públic –neteja, vigilància i agents cívics.

Els veïns de la Sagrada Família contradiuen el projecte de l'escalinata amb un document que nega que sigui de Gaudí

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família ha sigut molt crítica amb l'acord tancat entre l'Ajuntament i el temple perquè denuncia que es va fer d'esquena als veïns, i ha presentat, a més, un document del 1976 que recull que l'escalinata principal –que obligaria a tallar el carrer Mallorca i a enderrocar almenys dos edificis d'habitatges– no va ser dissenyada originalment per Gaudí.