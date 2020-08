Els restauradors de Gràcia s'oposen a la celebració de la festa major pel risc de contagis

L'Associació de Professionals de Bars i Restaurants del barri de Gràcia de Barcelona s'oposa a la celebració de la festa major, que comença aquest divendres i s'allargarà fins al 21 d'agost amb un programa d'activitats virtuals i la decoració d'alguns carrers. Tot i l'adaptació dels actes pel context de crisi sanitària, l'entitat considera que "permetre unes festes amb decorats físics, encara que siguin petits i simbòlics" produirà un efecte crida, amb un augment d'afluència de gent i possibles concentracions de persones, segons ha informat l'associació en un comunicat recollit per Europa Press. "Ens posa a tot el barri en risc de contagis", sostenen.

El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha demanat aquest mateix matí que els veïns que no siguin de les proximitats del barri s'abstinguin d'anar-hi a passejar per evitar reunions massa nombroses. Hi haurà un dispositiu de control d'accessos en els pocs carrers que aquest any han decidit engalanar-se. "Ho hem permès perquè l'ànima de la festa segueixi bategant", ha dit Badia, que ha remarcat que es podran veure en streaming amb detall. "Són guarnits amb elements simbòlics, en trams de 5 a 10 metres" i sempre aeris sense grans portadales ni barres al carrer per fer consumicions, ha remarcat el regidor.

Els restauradors, però, asseguren que celebrar les festes és completament contradictori amb els arguments que l'Ajuntament els ha donat per a les denegacions "en cascada" a les seves peticions per ampliar les terrasses i pal·liar així els efectes de les restriccions que imposa la pandèmia a dins dels locals. Badia ha sortit al pas de les crítiques assegurant que el 48% de les peticions s'han atorgat, tot i reconèixer "problemes" per acceptar les ampliacions al casc antic per motius d'espai en alguns carrers.

"Gràcia té algunes trames amb carrers sense aparcament i de sentit únic on no es poden donar", ha justificat. El sector, que li ha demanat una trobada, vol més flexibilitat a l'hora de permetre taules petites encara que siguin amb dos cadires i no quatre com és habitual. També insten l'Ajuntament a permetre-ho en algunes zones de càrrega i descàrrega "com es fa en altres punts de la ciutat", lamentava aquest dijous Alberto Barros, el portaveu de l'associació de comerciants del barri. Si no hi ha canvis, advertia, ja hi ha una cinquantena de locals que han posat en dubte la supervivència més enllà de finals d'any.



Des de l'Associació de Professionals de Bars i Rstaurants també assenyalen que, amb la normativa vigent, l'aforament en els locals de restauració al barri és d'uns 1.560 comensals, i adverteixen que si es produeix una afluència més gran de gent "no podrà ser atesa pels espais segurs i regulats de l'hostaleria" i es generaran "cues al carrer" per anar als lavabos i " botellones espontanis".