Barcelona va atendre 2.359 famílies amb menors amb perfil de refugiat el 2019, un 30% més que el 2018

Cada cop són més els migrants amb perfil de refugiat que arriben al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona (SAIER), un servei municipal que assessora els nouvinguts en una primera presa de contacte. Dels 20.620 migrants que va atendre el servei del consistori l'any passat, gairebé la meitat (9.429) tenien un perfil de demandants d'asil, entre els quals creixen especialment les famílies amb menors, que han passat de 1.821 l'any 2018 a 2.359 l'any 2019.

En el total de migrants, els 20.620 atesos representen una disminució d'un 6% respecte al 2018, però la pujada arriba fins al 81% respecte a l'any 2015.

Malgrat que l'estat espanyol denega la gran majoria de sol·licituds d'asil de sud-americans i centreamericans, que són els que més en demanen, segueix creixent el nombre de demandants d'asil que obtenen un permís de residència durant els primers sis mesos i un de treball durant els sis posteriors abans que es decideixi sobre la seva concessió.

Pel que fa al creixement de veneçolans que han sigut atesos pel SAIER, de 2.840 han passat a 3.069. Així doncs, s'ha estabilitzat tot i la decisió excepcional del govern espanyol de concedir una targeta humanitària als migrants procedents d'aquest país, sota les directrius de l'ONU. Els colombians demandants d'asil, en canvi, són els que més han crescut, passant de 2.009 a 3.000, mentre que Hondures, Perú i el Salvador ho han fet de manera més sostinguda al tercer, cinquè i sisè lloc d'un rànquing en què també hi ha Geòrgia, el Marroc i Ucraïna, tots amb oscil·lacions poc significatives.

Les atencions del SAIER a perfils de refugiats no es poden entendre com la quantitat de demandants d'asil o migrants que han arribat a Barcelona, ja que no tots passen per aquest servei ni aquells amb perfil de refugiat són necessàriament persones que demanaran asil, competència exclusiva de l'Estat. Els atesos serveixen com a baròmetre orientatiu dels nouvinguts a la ciutat.

En aquest sentit, el regidor de drets de la ciutadania, Marc Serra, assegura que el servei municipal representa un "sobreesforç en un àmbit que no és competència de l'Ajuntament" i lamenta que les esperes d'onze mesos per a una primera entrevista amb els demandants d'asil tinguin a milers de persones sense ni tan sols un lloc on dormir. El consistori, en aquest sentit, ofereix una pensió a entre 150 i 200 famílies de migrants cada dia, moltes de les quals demandants d'asil que encara no han entrat dins el programa de protecció estatal. Serra, tanmateix, celebra la "bona relació" existent amb el govern espanyol, que es va constatar dilluns en una reunió amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es va comprometre a millorar la gestió d'Estrangeria.

A la reunió, el govern espanyol també es va comprometre a recuperar els fons d'acollida de 200 milions d'euros a repartir entre diverses comunitats autònomes i municipis per afavorir aquest tipus de tasques. Serra, que ha treballat com a advocat expert en estrangeria, també demana "més facilitats" per aconseguir papers per a "la gran majoria de migrants que volen treballar" i que es troben en una situació "d'exclusió administrativa que provoca l'exclusió social".