Barcelona atura les obres d'un fons d'inversió en un bloc perquè no havia reallotjat els veïns

El fons d'inversió francès Spirit Reim va anunciar fa tres anys que "acabava de tancar la compra" del bloc número 13 del carrer Còdols, al Barri Gòtic de Barcelona. Després de fer una inversió de 7,4 milions d'euros, l'empresa va explicar que rehabilitaria "completament" l'edifici per fer pisos d'alt estànding al centre de la ciutat. Des de llavors, les entitats Resistim al Gòtic i Raval Rebel denuncien que el fons ha expulsat les famílies que hi vivien i que ja només queden tres pisos amb veïns. Però l'Ajuntament de Barcelona ha aturat les obres que es feien al bloc perquè la propietat no ha reallotjat els veïns que encara hi viuen. La llei obliga els propietaris a reallotjar els inquilins mentre es facin obres a l'edifici. En un dels pisos d'aquest bloc, que fins fa una setmana era un narcopís, hi viu d'ocupa una família refugiada de Colòmbia que l'empresa volia fer fora aquest matí. Finalment, però, el desnonament no ha tirat endavant.

Els tècnics municipals van visitar l'edifici dijous i després d'inspeccionar-lo van precintar les obres. Segons fonts del consistori, el fons inversor ha "vulnerat" el dret dels llogaters perquè està obligat a oferir un reallotjament mentre dura la remodelació, que exclou els tres pisos amb veïns. La inspecció de l'Ajuntament apunta que les zones comunes no tenen llum i que les escales estan en mal estat, cosa que fa "disminuir" les condicions de seguretat. L'informe dels tècnics també recull la brutícia, la pols i el soroll de la rehabilitació. Com que la propietat "no ha pogut acreditar" que hagi ofert un reallotjament, el consistori ha frenat les obres perquè afecten els veïns que continuen al bloc.

Però, en canvi, els representants del fons d'inversió negaven aquest matí que el motiu del precintament fos el reallotjament. És més, l'empresa ha al·legat que s'havia de desnonar la família que ocupa el pis on els traficants venien droga perquè no era segur. Ha sigut la treballadora del Servei d'Intervenció en situacions de Pèrdua de l'Habitatge i Ocupacions (SIPHO) de l'Ajuntament, que fa d'intermediari en els desallotjaments, que ha recordat que els tècnics municipals també van visitar el pis ocupat i van descartar precintar-lo per seguretat. Tot i l'actuació del SIPHO, la comitiva judicial, que era el primer cop que intentava fer el desnonament, ha reclamat que algú es fes responsable de l'estat de l'edifici perquè no tenia l'informe dels tècnics. I la patrulla dels Mossos ha avisat els Bombers.

Mentre els bombers no arribaven, la tensió creixia entre els veïns, que s'havien concentrat contra el desallotjament. També retreien als representants del fons inversor que no s'haguessin preocupat pel narcopís perquè dissabte, després de l'operatiu policial que el va tancar, no es van presentar per blindar la porta i els traficants van intentar ocupar-lo de nou. Per evitar que els camells s'hi tornessin a instal·lar, els veïns van proposar a la família colombiana d'anar-hi a viure.

651x366 Un dels bombers entrant amb el precinte a la planta baixa, on els apuntalaments estaven fora de lloc / PERE TORDERA Un dels bombers entrant amb el precinte a la planta baixa, on els apuntalaments estaven fora de lloc / PERE TORDERA

Quan els bombers han arribat i han entrat al bloc, han confirmat que el pis que volien desnonar no tenia risc d'esfondrament. De fet, l'única actuació que han fet ha sigut precintar els apuntalaments de la planta baixa, que estaven fora de lloc. Després d'això, la comitiva judicial ha aturat el desallotjament fins a nova data.

Una solució per als veïns

Tot i que el desnonament s'ha pogut frenar, el portaveu de Resistim al Gòtic, Martí Cusó, ha lamentat que la majoria dels veïns del número 13 del carrer Còdols ja han marxat de l'edifici després de rebre la pressió de la nova propietat, que va arribar a contractar l'empresa Desokupa per fer-los fora. Dels tres veïns que queden al bloc, un d'ells també està sota l'amenaça d'un desnonament, que han intentat executar tres cops. Per això, Cusó ha reclamat que el fons d'inversió ofereixi un lloguer social a aquest veí i a la família que viu a l'antic narcopís, que són set persones amb menors. El fet és que el reallotjament que la propietat ha d'oferir als veïns que queden als pisos, com ha exigit l'Ajuntament, només inclou els llogaters amb contracte vigent.