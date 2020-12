Colau aprova el nou Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Ada Colau ha aprovat aquest dijous el nou Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que servirà de full de ruta el 2021. El seu objectiu és afrontar els reptes urbans del segle XXI, especialment marcats per la crisi del coronavirus. Sota el nom de Barcelona Demà, planteja treballar pel canvi amb els diferents agents econòmics i socials de l'àrea metropolitana, que ja té cinc milions d'habitants.



La pandèmia ha tingut un fort protagonisme en l'acte del consell general del PEMB, presidit per l'alcaldessa de Barcelona. L'economista i presidenta del Consell sobre l'Economia de la Salut per a Tothom de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Mariana Mazzucato, liderarà un nou mètode per abordar la crisi sanitària, les anomenades missions. Se segmentaran els projectes en reptes específics i s'intentaran crear espais de debat per fomentar la participació ciutadana.



La fase per definir les missions va començar el juny passat i s'allargarà fins al primer trimestre del 2021, segons ha explicat el president de la comissió executiva, Jordi Martí. L'espai de decisió està dividit en tres seccions. En primer lloc s'organitzaran activitats sobre accions concretes; en segon lloc es faran jornades centrades en concretar els pilars del pla Barcelona Demà, i, per acabar, es volen generar espais de reflexió a les vuit seus territorials: Barcelona ciutat, AMB Sud, AMB Nord, Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Penedès.



L'horitzó del PEMB és, tal com ha anunciat Colau, aconseguir "una metròpoli resilient, cohesionada, intel·ligent i pròspera" de cara al 2030. El plantejament segueix la línia de la Unió Europea, que planteja assolir els mateixos objectius ambiciosos, com ara arribar a tenir 100 ciutats sense emissions netes de gasos d'efecte hivernacle o l'eliminació dels plàstics del mar.