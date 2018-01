Viure en pròpia pell l'efecte del canvi climàtic

Barcelona 2068. La pujada del nivell del mar i una tempesta violenta inunden la plaça d'Espanya. Davant de l'Hotel Catalonia no hi circulen taxis com sempre, sinó llanxes de salvament. Aquesta imatge apocalíptica de la ciutat és una de les escenes que el canvi climàtic pot provocar les pròximes dècades si no s'incrementen els esforços per combatre'l.

Les temperatures cada cop més altes i els episodis climàtics més extrems (inundacions i períodes de fortes sequeres) poden ser la tònica general en un clima mediterrani encara més radicalitzat. De fet, aquesta mateixa setmana l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha confirmat que el 2017 ha estat un altre any extremadament càlid al planeta. Les amenaces que comporten aquests fenòmens d'abast global estan recollides en una exposició que obre portes aquest dissabte a Barcelona al Reial Cercle Artístic de Barcelona, on es quedarà un any, impulsada per Aigües de Barcelona.

La instal·lació és un recorregut de realitat virtual, paisatges i escenes creades en 3D on el visitant pot passejar, tocar i experimentar sensacions similars a les que pot portar un món on l'escalfament del planeta ha fet estralls. Malgrat les imatges, el missatge vol ser esperançador fins i tot amb el títol de l'exposició -'The zone of hope'-, que convida l'usuari a marcar-se objectius per fer la seva contribució a la mitigació d'aquest canvi que ja ha començat.