Barcelona comença a buscar clients per a l'operador energètic públic

Barcelona Energia , l'operadora energètica pública, va començar a funcionar a l'estiu per donar servei als edificis municipals de la ciutat –i, a partir del 2019, ho farà als de tot l'Àrea Metropolitana–, i ara prepara el pas definitiu per a la seva implantació: arribar als clients particulars. En concret, a partir de l'1 de gener de l'any que ve calcula que podrà donar servei a un màxim de 20.000 llars, que ja poden començar a inscriure's. Si la resposta és molt positiva, el consistori preveu, però, poder superar aquest topall. Per captar els possibles clients, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana han iniciat avui una campanya informativa conjunta.

El preu, asseguren, no serà un valor diferencial de la comercialitzadora públic, ja que les tarifes seran les mitjanes del mercat. Però, com han remarcat avui en roda de premsa tant l'alcaldessa, Ada Colau, com el regidor d'Energia, Eloi Badia, el que es buscarà és millorar molt l'assessorament perquè els usuaris paguin, a la pràctica, menys del que estaven pagant. L'ens públic oferirà tarifes adaptades, com l'Eficient, que funciona per trams promou l'ús racional de l'energia –estableix la factura en funció del consum i del nombre de persones que viuen a la casa i premia qui consumeixi menys–, o la Solar, que promou l'autoconsum –adreçada a qui tingui una instal·lació fotovoltaica–. Totes les tarifes es poden consultar aquí. Els punts forts de la proposta són, segons el consistori, l'aposta per la transparència i la proximitat.

100% renovable

Colau, que ha definit el projecte com un dels més importants del mandat, ha remarcat, en aquest sentit, que Barcelona Energia és una "alternativa a l'oligopoli empresarial amb males pràctiques" que domina aquest mercat. A Barcelona, segons han remarcat, el 75% dels veïns reben energia d'Endesa i Gas Natural i l'objectiu del nou operador és sacsejar aquest percentatge. El compromís del nou operador és que tota l'energia que distribueixi sigui renovable, i això no inclou la que prové de les incineracions, que era una demanda dels ecologistes. No distribuirà l'energia que produeix la planta de Tersa, a Sant Adrià del Besòs, que depèn de l'Àrea Metropolitana i l'Ajuntament. "Segurament no competirem amb preu, perquè els marges ja són molt ajustats, però ho farem amb valors", ha remarcat Badia, que ha destacat que la prioritat serà que tothom tingui el preu més just i adaptat a la seva situació.

"Esperem que moltes famílies se sorprenguin de com de fàcil és abaixar el rebut amb un bon assessorament", ha aventurat, a més de concretar que els beneficis s'utilitzaran per garantir l'accés universal a l'energia i que es treballarà per aconseguir canvis d'hàbits, perquè els usuaris sàpiguen, per exemple, quan els surt més bé de preu posar la rentadora.

A part de la tarifa fixa, n'hi ha una de variable que permet que e l preu de l’energia es fixi cada hora en funció dels preus del mercat majorista d'electricitat i dels costos de REE (Red Eléctrica de España).

Per poder ser client de Barcelona Energia caldrà viure a la capital o en algun municipi de la seva àrea metropolitana i tenir un pis de propietat o lloguer i una potència contractada inferior a 15 kW. A partir d'avui, qui ho vulgui ja es podrà apuntar al servei, que serà efectiu quan comenci el 2019. La contractació no implica compromís de permanència.

L'operadora vol impulsar, com ha explicat avui el consistori, un consell d'usuaris i usuàries on els clients puguin tenir un "paper actiu" en la presa de decisions. Aquest consell, que estarà obert a tots els usuaris, tindrà funcions com la de participar en la definició de propostes de tarifes.

Pel que fa a la promoció que es vol fer de l'autoconsum d'energia solar, el compromís de Barcelona Energia és facilitar les coses a tothom que es vulgui instal·lar plaques fotovoltaiques a l'edifici oferint manteniment i assessorament. Es preveu que els excedents els gestioni Barcelona Energia i es descomptin de la factura de l'usuari.

Els semàfors, l'enllumenat dels carrers, les piscines municipals, les biblioteques, els edificis de l’Ajuntament i, en definitiva, tots els centres municipals, ja van deixar de dependre, al juliol, de les grans elèctriques, i el que es prepara ara és l'entrada al mercat dels particulars. La fi del contracte del consistori amb les grans elèctriques suposarà per a les companyies perdre uns ingressos d'uns 24 milions d'euros anuals, mentre que l'Ajuntament calcula que comprar l'electricitat a la seva pròpia companyia li comportarà un estalvi anual de mig milió d'euros.

Tota la informació sobre l'oferta als particular de Barcelona Enegia es pot consultar, des d'avui, a 'www.barcelonaenergia.cat'.