Barcelona comença els tràmits per posar "1 d'Octubre" a un carrer o plaça

Barcelona vol tenir una plaça o un carrer que recordin l'1 d'Octubre. Si fins ara el govern municipal s'havia mostrat disposat a fer-ho però no de manera urgent, l'alcaldessa Ada Colau ha acceptat avui el prec d'ERC per iniciar els tràmits. El govern municipal portarà la proposta a la ponència de nomenclàtor, que és qui té l'última paraula sobre aquestes decisions. Colau ha remacrat que l'1 d'Octubre ja és una data "important" per a la ciutat i que no cal esperar més temps per incloure-la al nomenclàtor de la ciutat.

El comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes, havia respost fa uns dies que encara no havien decidit la manera com s'inclouria la data del referèndum en el nomenclàtor, però no va detallar terminis. Avui Colau sí que ha acceptat traslladar aquesta petició a la ponència ja en la pròxima reunió d'aquest òrgan.