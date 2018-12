Barcelona començarà a multar les bicis que circulin per voreres amb menys de cinc metres d'ample

Cada cop és més habitual que els ciclistes de Barcelona rebin a les cantonades de la ciutat un fullet informatiu amb les noves normes de circulació. A partir de demà passat, quan arrenqui l’any 2019, finalitza la moratòria i començaran a ser multades les persones que circulin amb la bicicleta per voreres de menys de cinc metres d’ample, o sigui, la majoria de les que hi ha a la ciutat.

Fins ara, a la ciutat s’aplicava una moratòria que permetia que les bicicletes circulessin per voreres de 4,75 metres, de manera que el canvi afectarà la majoria de carrers de l’Eixample i Sant Martí, que tenen voreres majoritàriament de cinc metres. Durant els primers dies, en cas d’incompliment la Guàrdia Urbana avisarà als usuaris però només sancionarà les conductes més greus. Passat un breu temps, al mateix mes de gener, es posaran denúncies. Les multes van dels 100 als 500 euros.

Les bicicletes, doncs, només podran circular per les voreres quan tinguin a partir de cinc metres d’ample i hi hagi tres metres d’espai lliure, sempre que no hi hagi un carril bici al mateix carrer. De nit, entre les 22 hores i les 7 hores del matí, es redueix l’ample mínim a 4,75 metres. També podran circular per voreres els nens de 12 anys que vagin acompanyats per un adult. “Fins ara, a la majoria de voreres de Barcelona es podia anar en bicicleta, i ara és a l’inrevés”, va resumir en roda de premsa Adrià Gomila, director de serveis de mobilitat de l’Ajuntament, que va advertir també que “no es pot fer drecera anant per voreres”. “La ciutat madura cada cop més com a ciutat ciclista i les bicis es van posant al seu lloc”, va afegir.

L’Ajuntament, de fet, argumenta aquesta normativa basant-se en l’increment de carrils bici a la ciutat, que ha arribat a 200 quilòmetres d’infraestructura ciclista. Segons el consistori, avui el 90% de la població ja disposa de vies ciclistes a menys de 300 metres de casa seva. El govern municipal assegura que el ciclista disposa actualment de 1.000 quilòmetres pedalables, comptant els carrils bici i les vies pacificades, que inclouen les calçades de via 30 i plataformes úniques.

Cap d’aquests arguments convenç Albert Garcia, membre dels Amics de la Bici, que creu que “aquesta norma no s’aplica a cap ciutat europea amb moltes bicicletes” i que es tracta de “populisme” per a aquells que es queixen. “No cal prohibir les bicicletes per les voreres perquè és un vehicle que hi pot anar i està pensat per anar per les voreres, el que cal és ser educat, respectar i multar el que cometi alguna altra infracció”, explica.

Segons Garcia, “l’Ajuntament d’Ada Colau ha perdut l’oportunitat de convertir Barcelona en una ciutat amb més pedals i menys motors” i, en canvi, “ha mantingut les normatives de Trias, que era un alcalde antibicicleta”. Un dels problemes, segons Garcia, és que qui viu, per exemple, a l’Eixample i vol moure’s per la calçada en carrers sense carril bici s’enfronta a “veritables autopistes”, ja que no s’ha reduït la velocitat. “¿Un cotxe pot trepitjar la vorera per sortir de l’aparcament i una bici no quan està arribant o sortint de casa?”, es pregunta Garcia, que tampoc creu que hi deixin d'haver motos aparcades a les voreres o “terrasses que les ocupen senceres de manera il·legal”.