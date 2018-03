Barcelona confia que la convulsió política no afecti el turisme

Normalitat. És una de les paraules que més han repetit aquest dilluns els responsables de Turisme de Barcelona en la roda de premsa per presentar la nova estratègia de màrqueting 'Destinació Barcelona'. La presentació es feia l'endemà de les protestes que van inundar Barcelona i tant el regidor de Turisme de la ciutat, Agustí Colom, com el president del consorci Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, han sigut optimistes a l'hora de valorar les possibles afectacions dels aldarulls en l'ocupació turística. El regidor ha remarcat la capacitat de "resistència" de Barcelona, que ja es va recuperar, ha assegurat, del cop dels atemptats del 17 d'agost i ha defensat que les protestes d'ahir es van produir en un to majoritàriament pacífic i que no tenen res a veure amb les que es donaven a la ciutat anys enrere. "La imatge de la ciutat no va quedar malmesa", ha defensat Colom, que ha remarcat,a més, que l'activitat turística del mes de febrer a Barcelona ha estat un 2,3% més alta que l'any passat.

Joan Gaspart, al seu torn, ha admès que està "preocupat" com a ciutadà però no com a professional del sector turístic perquè l'ocupació, ha dit, es manté. Ha defensat que les imatges dels aldarulls d'ahir no tindran una afectació en les visites de turistes per Setmana Santa perquè son imatges que també es donen de manera habitual en d'altres ciutats. "Ens vam saber recuperar del 17-A i també sabrem recuperar-nos d'això", ha defensat. Gaspart ha celebrat que l'ocupació hotelera a la ciutat aquests dies serà del 80%, un percentatge molt similar al de l'any passat quan, a més, la Setmana Santa va caure a l'abril. El que sí que ha desitjat Gaspart és que la normalitat es recuperi, més enllà del que és l'àmbit polític, "el més aviat possible".

Segons els responsables de Turisme, no s'ha notat afectació tampoc en el mercat espanyol amb l'única excepció dels viatges que organitza la Imserso. Colom ha remarcat que els turistes espanyols fins i tot han crescut un 3% a Barcelona durant el mes de febrer. "Barcelona és un destí consolidat i té capacitat de resistència", ha remarcat el regidor.

El pla de màrqueting que avui s'ha presentat és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona i busca promoure la marca més enllà dels límits del que és la ciutat de Barcelona. El document haurà de marcar les línies estratègiques en aspectes com el de garantir la sostenibilitat de la destinació o assegurar el màxim retorn social del turisme. El que comença ara és la fase de diagnosi per elaborar el pla que, juntament amb la redacció, s'allargarà sis mesos.