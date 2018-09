Barcelona confirma la imposició del 30% de pisos protegits a totes les noves promocions

Ja fa dies que les entitats promotores de la mesura que obligarà tots els promotors a reservar el 30% dels nous pisos -o grans rehabilitacions- a habitatge assequible celebren que Barcelona tirarà endavant la mesura. "Un punt d'inflexió en la política d'habitatge de la ciutat", destaquen. I avui el ple ho ha confirmat en el que la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha definit com un "dia històric". La mesura ha obtingut més suports dels que va rebre en la seva aprovació inicial en comissió El PDECat ja va avançar ahir que se suma a l'acord que ja havien rubricat BComú, ERC, PSC i els dos regidors no adscrits. El grup de Xavier Trias, però, hi ha introduït canvis com el compromís de flexibilització perquè la reserva del 30% no hagi de ser dins del mateix edifici, sinó dins del barri. També la CUP, que en la comissió es va reservar el vot a l'espera de discutir-la en els nuclis de ciutat, la hi ha votat a favor. Cs s'ha abstingut i ha acusat el govern d'actuar de manera precipitada, tot i que sí que ha donat suport a la mesura de declarar tot Barcelona àrea de tanteig i retracte per donar prioritat al consistori per adquirir pisos, i només el PP hi ha votat en contra.

Al final del debat, la mateixa alcaldessa, Ada Colau, ha agafat la paraula, visiblement emocionada, per donar les gràcies a les entitats en defensa de l'habitatge que, ha dit, "han anat molt per davant de les institucions". L'alcaldessa, conscient que aquest serà un dels seus èxits del mandat, ha remarcat que és per coses així que va entrar en política i ha animat a portar la mesura a nivell metropolità i a tramitar al Congrés canvis legals en matèria d'habitatge.

El que s'ha aprovat avui a Barcelona és una doble modificació del Pla General Metropolità (MPGM). D'una banda, la que permet pròpiamet l'obtenció dels pisos assequibles dins de les noves construccions i, de l'altra, la que dona al consistori prioritat per comprar els pisos a preu assequible que facin els privats. L'acord haurà de rebre ara, en el termini màxim de quatre mesos, l'informe positiu de la subcomissió d'Urbanisme del Govern. Segons els càlculs municipals, la mesura del 30% servirà per fer créixer el parc d'habitatge accessible en uns 334 pisos nous cada any.

La mesura que avui s'ha aprovat neix de la iniciativa de la PAH, el Sindicat de Llogaters, l'Observatori DESC, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, que formen part del grup promotor de la iniciativa. Segons la tinent d'alcalde Janet Sanz, l'aprovació de la mesura permetrà que el preu de lloguer d'aquests pisos sigui -per un habitat de 80 metres quadrats- de 520 euros mensuals i, si és de compra, d'uns 137.000 euros.