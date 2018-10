El ple de Barcelona debatrà demanar l'abolició de la monarquia

El ple de Barcelona debatrà aquest divendres una proposta semblant a la que va aprovar el Parlament fa uns dies per reprovar el paper de Felip VI en el Procés i demanar l'abolició de la monarquia. La CUP ja ha anunciat que portarà a discussió l'abolició d'una institució que considera "caduca i antidemocràtica". El text també condemna el posicionament del rei Felip VI, "la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'Octubre" i reprova els "actes repressius" contra la ciutadania.

Al Parlament la proposta es va haver de votar en dues sessions. En la primera, el text de Junts per Catalunya no va prosperar,tot i haver rebut el suport d'ERC i de la CUP. Els comuns es van abstenir perquè el text incloïa un punt que defensava la "voluntat de seguir el camí" per "culminar democràticament la independència de Catalunya". Però després van ser els mateixos comuns els que van presentar la proposta que sí que es va aprovar amb els vots de JxCat i ERC –la CUP es va abstenir.

El proper divendres demanarem als Grups Municipals de l'Ajuntament que acceptin tirar endavant una declaració de reprovació de l'atac de la monarquia al poble català, i per l'abolició d'aquesta institució. #PleBCN pic.twitter.com/fyhFZHDWUA — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 22 d’octubre de 2018

Si es repetissin aquests vots, l'Ajuntament donaria tràmit divendres a la proposta de la CUP. El 2016 els anticapitalistes ja van intentar que Felip VI fos declarat 'persona non grata' a Barcelona, però llavors no van sumar prou vots. El seu text només va tenir el suport d'ERC.