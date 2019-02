Espanya Global es queda sense cap suport a Catalunya

L'instrument creat pel govern de l'estat espanyol per combatre "les mentides" dels que volen "aixecar barreres" ha perdut els dos únics suports que assegurava que tenia a Catalunya: l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació FC Barcelona. Les dues institucions catalanes van descobrir la setmana passada que els seus logos apareixien a la pàgina web d'aquesta entitat pública espanyolista, com a col·laboradors. Tant l' Ajuntament de Barcelona com el Barça van demanar explicacions i, al mateix temps, que es retirés el seu logotip de la pàgina web. En tots dos casos, Espanya Global ha respost que en 24 hores es retiraria el logo. De fet, el de l'Ajuntament de Barcelona ja no hi figura, mentre que el del Barça es traurà en les pròximes hores, segons fonts de la Fundació.

"Ens continua semblant inexplicable que s'hagi fet públic el suport de Barcelona a una marca i sobretot a una campanya sense que hagi existit cap contacte previ amb nosaltres, i encara menys una autorització expressa", va comunicar per carta el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, a Espanya Global. Pisarello demanava també "la retirada del logotip o qualsevol altra imatge de Barcelona", ja que no hi ha cap acord previ.

El Barça també ha demanat explicacions i la retirada del seu logotip, a través d'un burofax. Amb la retirada d'aquests suports, l'instrument de l'Estat per denunciar les 'fake news' antiespanyolistes es queda sense el suport de cap entitat o institució catalana.

La nova Marca Espanya

L'estiu del 2012, quan Espanya estava a les portes del rescat econòmic, el govern de Mariano Rajoy va crear un organisme público-privat per potenciar la imatge d'Espanya a l'exterior anomenat Marca Espanya. Amb el canvi de govern, l'equip de Pedro Sánchez va decidir modificar aquest organisme per després rellançar-lo i, l'octubre del 2018, el 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) va publicar la derogació de l'organisme Marca Espanya i va nomenar com a secretària d'estat d'Espanya Global Irene Lozano, exdiputada d'UPyD. L'organisme depèn del ministeri d'Exteriors i té per objectiu "la gestió conscient de la imatge i la reputació d'Espanya". "El seu objectiu és millorar la percepció del nostre país a l'exterior i entre els mateixos espanyols", afirmen.

Tot i que només té quatre mesos de vida, el nou organisme, que funciona amb diners públics, ja havia estat al centre de la polèmica. Lozano va defensar el desembre passat durant una entrevista a la BBC que "no passa cada dia que líders polítics que han comès delictes vagin a judici". La seva afirmació, que dona per feta la culpabilitat dels presos polítics quan encara no ha ni començat el seu judici, va provocar les queixes dels advocats defensors.