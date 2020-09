Barcelona demana anar més enllà de la regulació dels lloguers

La regulació del preu del lloguer, que es vota demà al Parlament, és una batalla important per garantir el dret a l'habitatge però no l'única. És el missatge que ha llançat aquest dimarts l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha presentat el Decàleg pel Dret a l'Habitatge consensuat amb una trentena d'entitats i que inclou demandes com ara incrementar el pressupost estatal d'habitatge com a mínim fins a l'1,5% del PIB durant els pròxims set anys o canviar la fiscalitat per rebaixar l'IVA al 4% a les promocions d'habitatge protegit o en cessió d'ús.

ERC i el PSC han donat suport al decàleg, que també recull la necessitat de regular el preu del lloguer, tot i que els socialistes tenen previst votar demà en contra d'aquest punt al Parlament. Colau ha defugit valorar la decisió del seu soci de govern municipal i ha parlat, en canvi, del paper de Junts per Catalunya, a qui ha acusat d'haver rebut pressions del sector immobiliari que els han portat a expressar "dubtes" sobre el text plantejat. "Jo tinc clar que la regulació és imprescindible per garantir el dret a l'habitatge", ha sentenciat.

En tot cas, ha avisat que caldran canvis més enllà del que pugui aprovar demà el Parlament. Un diagnòstic que han compartit entitats signants com l'Observatori DESC, que ha posat èmfasi en punts del decàleg com el que demana evitar talls de subministraments. "No podem parlar d'habitatge digne sense llum, aigua i gas", ha defensat Irene Escorihuela, en nom de l'Observatori i també d'entitats com la PAH, convençudes que cal posar límits als preus "desorbitats" del lloguer i posar fi a les no renovacions. Un fenomen que també ha posat en guàrdia la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) que ha recordat, durant la presentació del text, que molts veïns s'han vist expulsats dels seus barris.

Entre els signants també hi ha els sindicats UGT i CCOO i col·legis com el d'arquitectes, que ha posat en valor el paper de la rehabilitació, i el de treball social, que ha fet èmfasi en la necessària mediació abans d'un desnonament. El decàleg, de fet, defensa una moratòria de desnonaments per a persones vulnerables com la que s'ha aplicat durant l'estat d'alarma, i una pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, amb l'excepció dels de petits tenidors que necessitin el pis per a ells o un familiar. També es proposa recuperar progressivament l'ús residencial d'alguns dels pisos turístics, tot i que de moment la regidora d'Habitatge, Lucía Martín , ha admès que no s'ha tancat cap procés dels que es van plantejar a la patronal Apartur per convertir pisos turístics en allotjaments d'emergència a canvi d'un lloguer de fins a 1.200 euros mensuals, tot i que es manten converses obertes.

L'alcaldessa de Barcelona ha reiterat la proposta de tancar un gran pacte d'estat per al dret a l'habitatge que ja va esmentar el president espanyol, Pedro Sánchez, i ha defensat que la crisi actual és el moment idoni per canviar "les regles del joc". "És el moment de fer-ho", ha defensat Colau, que ha reiterat que la ciutat tindrà aquest any més de 2.000 pisos públics en construcció i que el ritme actual ha d'augmentar.