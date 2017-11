Barcelona denuncia que un 43% dels atesos per pobresa energètica es quedaran sense ajuda amb el bo social de l'Estat

Un informe elaborat per l'Ajuntament de Barcelona lamenta que un 43% de les persones que actualment reben assistència per fer front a la pobresa energètica es quedarien sense ajuda amb l'aplicació del nou bo social de l'Estat. La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha comparegut aquest dimarts per defensar que les disposicions en matèria de protecció contra la pobresa energètica de la llei que va aprovar el Parlament el 2015 són "plenament vigents" i que el seu compliment ha de ser exigible a tot Catalunya. Aquesta és la principal conclusió d'un informe jurídic del consistori sobre la compatibilitat d'aquesta normativa amb el recent aprovat reial decret 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable. Segons el consistori, prop de la meitat de les llars que actualment reben atenció no serien considerades, amb el decret estatal, consumidors vulnerables. Aquest bo ofereix un descompte del 25% en la factura -a càrrec de les elèctriques.

A més, un informe elaborat per l'institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) xifra en 1,67 milions d'euros anuals el cost que tindria per a les administracions cobrir la factura d'aquestes llars vulnerables, ja que el decret fixa que són els serveis socials els responsables de cobrir, com a mínim. la meitat del preu total dels subministrament dels afectats. La xifra parteix del fel que, durant aquest any, Barcelona ha atès 10.000 llars i calcula que ha evitat 4.000 talls de subministrament.

El consistori recorda que, en el seu moment, ja va presentar al·legacions al reial decret, com també van fer altres ciutats com Madrid, València o Saragossa, entre d'altres, i que "només van ser tingudes en compte per a assumptes menors de la regulació". Ara, després d'encarregar l'informe als seus serveis jurídics, l'equip d'Ada Colau reitera la seva voluntat d'arribar a signar convenis amb les companyies subministradores que facin compatible la coexistència de les normatives catalana i espanyola. Ara es treballa en un requeriment a l'Estat sobre l'aplicació de la nova normativa, que pot ser la primera passa per a un eventual impugnació del reial decret. "La nova regulació del bo social, feta d'esquenes als municipis i les entitats socials, és clarament insuficient per fer front a la realitat de la pobresa energètica", ha criticat Ortiz.

Aquests convenis que es vol segellar amb les companyies haurien de servir per establir els terminis i les passes a seguir abans d'arribar a l'extrem del tall de subministrament. L'Ajuntament ha creat un grup de treball sobre la matèria i assegura que, en la darrera sessió, les companyies elèctriques ja van expressar el seu compromís que no hi hagi cap tall fins que no hi hagi un acord sobre la coexistència de les dues normatives.

La Taula del Tercer Sector Social i l'Aliança Contra la Pobresa Energètica ja van demanar la setmana passada per carta a les subministradores que signessin convenis de pobresa energètica per blindar la protecció de la ciutadania.