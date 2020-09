Barcelona ha denunciat 1.500 persones per no portar la mascareta

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat 3.178 persones per fer botellón a l'espai públic durant aquest estiu i 1.497 més per no portar la mascareta. La policia ha desallotjat 23.612 ciutadans de places i altres espais públics a la nit per incomplir les restriccions sanitàries, el 63% dels quals en els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. Així ho ha detallat aquest dijous l'intendent major de la Guàrdia Urbana de la ciutat, Pedro Velázquez, que ha comparegut al costat del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, en la roda de premsa de balanç de l'estiu. El compliment de les mesures sanitàries ha centrat bona part de l'actuació policial durant els mesos de juliol i agost en un estiu marcat per la baixa afluència de turistes.

Els delictes han baixat un 41% a Barcelona respecte a l'estiu de l'any passat, en bona part pel descens en un 61% dels furts. "Tot i circumstància adverses, més enllà d'anècdotes moltes vegades molt magnificades, crec que hem passat un estiu a Barcelona en què podem estar raonablement satisfets de com ha anat", ha assenyalat Batlle.

El tinent d'alcalde ha destacat "la baixada global dels delictes de propietat" i en especial dels furts, els delictes més freqüents a la ciutat de Barcelona, que han "caigut en picat", però ha reconegut que preocupa que en determinades tipologies d'activitat delictiva el delinqüent actuï de manera més violenta. La ciutat ha registrat 24.400 fets delictius, enfront dels 41.394 de l'estiu passat, i els furts han passat de 23.854 a 9.191.

Poc 'top manta'

Pel que fa a les mesures vinculades a la crisi del covid, la Guàrdia Urbana ha constatat un "elevat grau de compliment" de l'obligació de portar la mascareta, tot i que ha fet un total de 33.179 avisos relacionats amb el compliment de la normativa. Velázquez ha informat que el cap de setmana dels dies 4, 5 i 6 de setembre es van desallotjar tres festes il·legals, es van aixecar set actes d'inspecció amb diferents infraccions als locals i es van denunciar 96 persones, en el marc d'un servei especial per a detectar festes il·legals.

A diferència d'altres anys, la venda ambulant ha sigut "pràcticament inexistent" a la ciutat aquest estiu, amb operacions conjuntes amb la Policia Portuària en moments puntuals al Maremàgnum.