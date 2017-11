Barcelona insta l'Estat a desbloquejar immediatament les partides de les entitats

La comissió municipal de Drets Socials i Cultura de l'Ajuntament de Barcelona ha començat encara amb la regidora socialista Carmen Andrés asseguda als llocs del govern municipal i mentre s'espera que, en qualsevol moment, pugui començar la trobada entre el cap de files socialista, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per signar els termes del divorci del fins ara govern municipal. L'activitat del consistori, però, no s'atura i la comissió d'aquest matí ja ha aprovat dues proposicions d'ERC i el PDECat per estudiar la manera de pal·liar la situació delicada que estan vivint les entitats socials de la ciutat com a conseqüència del bloqueig per part de l'Estat de subvencions per valor de deu milions d'euros.

El consistori ha aprovat un text que insta el govern espanyol a desbloquejar de manera urgent les partides destinades a les entitats. La proposició ha comptat amb el suport del PDECat, ERC, la CUP i, també, de Barcelona en Comú. El PSC, en canvi, s'ha abstingut i PP i Cs hi han votat en contra. En nom del govern, però, la tinent d'aclalde Laia Ortiz ha sigut molt crítica amb el paper que ha tingut la Generalitat i ha recordat que hi va haver entitats que es van aixecar de la taula per denunciar els impagaments ja abans del setembre, quan els comptes, ha dit, no estaven controlats per l'Estat.

Ortiz ha defensat que el govern municipal ja està treballant per desbloquejar aquestes partides i ha dit que ella mateixa ha parlat del tema amb el secretari d'Afers Socials que, al seu torn, està en converses amb el govern espanyol per solucionar un problema que, com ha dit Ortiz, "està generant caos a les entitats socials". La tinent d'alcalde ha assegurat que, si cal, el consistori està disposat a parlar directament amb el ministeri, però ha demanat al Govern que sigui "honest i autocrític" amb la seva gestió.

El PP ha assegurat que els deu milions ja estan informats favorablement i que arribaran a curt termini i ha defensat que és la gestió del Govern la que condueix a la "ruïna". "El problema és la mala gestió de la Generalitat, que ha destinat els diners al Procés i no a atendre les necessitats de la gent", ha sentenciat Ángeles Estaller. També la socialista Carmen Andrés ha criticat que la conselleria d'Afers Socials "ha estat més dedicada al Procés que a fer la seva feina".

Després de setmanes d’incertesa, el ministeri de Sanitat es va comprometre dijous a alliberar de manera "imminent" aquests 10 milions. Així ho va comunicar ahir a les entitats el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, després d’una reunió a Madrid amb el ministeri de Sanitat. Tot i que el desbloqueig arribi aquesta setmana, tal com està previst, els diners no arribaran fins a final d'any anant bé. Un cop el ministeri de Sanitat doni l’ordre per autoritzar la partida, la llei estableix un termini de 48 hores per ratificar-la, i després de sis setmanes s'efectua el pagament. Per tant, la previsió és que les entitats rebin els 10 milions pendents pels volts de Nadal.