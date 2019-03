Barcelona no descarta el peatge urbà en episodis de contaminació

Si continuen produint-se episodis de contaminació com el d’aquests dies, Barcelona no descarta acabar aplicant un peatge urbà per entrar a la ciutat. “Si la DGT no incorpora mesures més efectives i els nivells de la contaminació poden ser un perill per la salut pública, no descartem el peatge urbà”, ha assegurat la tinent d’alcalde Janet Sanz. La restricció no es pot aplicar a curt termini, però, segons Sanz, “la mesura està en fase d’estudi avançat". "Hem estudiat el que han fet altres ciutats, els pros i els contres –ha dit–. Caldria veure en quin moment s’hauria d’aplicar”. La tinent d’alcalde ha criticat que “avui dia encara s’estigui subvencionant el dièsel o que encara no tinguem un pla de rodalies de Renfe”.

L’anunci del govern municipal arriba l'endemà que s’hagi declarat Barcelona en episodi de contaminació. Malgrat això, no ha arribat al nivell necessari per aplicar restriccions al trànsit i, ara per ara, només ha implicat la suspensió d’obres a la via pública. Alguns col·lectius ecologistes han reclamat que les mesures haurien de ser més contundents i consideren que els talls de trànsit ja s’haurien d’estar aplicant. Sanz ha defensat que les entitats reclamaven, ara fa quatre anys, la creació de les zones de baixa emissió i que no es descartessin altres mesures més dràstiques. “És exactament el que hem fet”, ha dit.