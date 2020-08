Barcelona destina 2,3 milions a agents cívics que han d'aconseguir que els veïns es retrobin amb la seva ciutat

L'Ajuntament de Barcelona repartirà en sis grans blocs els 9,3 milions que rep de la recaptació de la taxa turística. En total, el consistori que presideix Ada Colau rep uns 15 milions anuals i ara ha rebut 10 milions de la Generalitat per invertir amb "voluntat per impulsar projectes que tinguin una clara vocació de millora i transformació del turisme que vindrà", ha explicat el regidor de Turisme i Indústries creatives, Xavier Marcé, que ha admès que ara mateix Barcelona, sense pràcticament turistes, està "jugant a futbol sense pilota".

Marcé no ha volgut valorar la situació que viu ara mateix la ciutat, perquè cal analitzar les dades amb calma, tot i que ha reconegut que hi ha hagut un fre després d'unes setmanes –entre que es va deixar enrere la fase 3 de la desescalada i van aparèixer els rebrots– que permetien ser lleugerament optimistes.

Aquests 9,3 milions són els diners recaptats l'any passat, ja que la Generalitat els cobra un any després, i que l'any que ve, a causa de la crisi del covid-19 i la reducció del turisme, pot veure's reduïda dràsticament. Així, la partida més gran, 2,3 milions, és la que es destina a pagar els agents cívics que hi ha en zones de gran afluència turística, com el Parc Güell o la Sagrada Família. Ara, sense turisme massiu, els agents cívics han de servir per "reexplicar al ciutadà el retrobament amb la seva ciutat" i buscar un "reequilibri" entre els turistes i els veïns de la ciutat. "Els agents cívics són un element essencial en l'estratègia de gestió de pacificació-mediació a la mobilitat turística. Serà molt bo si aconseguim que les visites a alguns llocs de la ciutat es reequilibrin una mica. No serà un fracàs turístic, sinó un èxit de la ciutadania. Per què hi ha agents cívics amb pocs turistes? Per reforçar la presencia del públic local", ha argumentat Marcé.

Per compensar la pèrdua d'ingressos per la taxa turística que hi haurà l'any que ve, l'Ajuntament podria fer ús del recàrrec municipal que podria aplicar-se al sector a partir del gener del 2021. Una mesura aprovada, que es podrà implementar, però l'Ajuntament té la voluntat de parlar amb totes les parts implicades.

Entre la resta de partides dels 9,3 milions recollits per la taxa turística hi ha els 2,25 milions per al manteniment del Consorci de Turisme de Barcelona; 1,2 milions a activitats culturals com les Festes de la Mercè, el Grec, el Cruïlla o el Pride Barcelona; 1,6 milions formen part d'un paquet postcovid per ajudar activitats destinades a projectes que desembocaran el Nadal, com mercats, una manera de rellançar la ciutat durant el segon semestre de l'any; 1,2 milions per a activitats de districtes; 350.000 euros per al sector formatiu, en el qual destaca el primer postgrau especialitzat en turisme LGTBI que es podrà cursar l'any que ve a Barcelona; i, finalment, 500.000 euros destinats a turisme responsable i social.