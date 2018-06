Barcelona destinarà 80.000 euros a assessorar víctimes de l'atemptat a la Rambla

L'Ajuntament de Barcelona i l'associació Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT) han acordat un conveni de col·laboració per garantir que totes les persones afectades pels atemptats del 17 d'agost passat rebin suport assistencial, jurídic i legal. L'acord preveu que el consistori destini 80.000 euros a fer que la UAVAT, que compta amb més de 30 anys d'experiència acompanyant víctimes de terrorisme, pugui garantir el dret de totes les persones afectades d'una manera o altra per la tragèdia.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat que els efectes d'un atemptat "duren molt tot i que no se'n parli" i que el deure de les administracions, per no repetir "errors del passat", és acompanyar les víctimes i recordar-los que "tenen dret que totes les seves seqüeles siguin reconegudes".

L'acord s'ha impulsat quan falten menys de dos mesos perquè s'acabi el termini fixat per presentar tota la documentació necessària per acreditar que s'ha sigut víctima de l'atemptat. Un termini que l'Ajuntament de Barcelona intentarà que l'estat espanyol ampliï per tenir més marge de maniobra. Ara mateix el consistori treballa amb una llista de 223 persones afectades.