Barcelona para les rehabilitacions sense llicència de dos edificis

Comprar un edifici sencer, fer-ne fora els veïns, rehabilitar-lo -si cal, fent les obres quan encara queda algun inquilí- i posar els pisos al mercat immobiliari a un preu molt més elevat. La pràctica es repeteix a Barcelona i és una de les causes dels processos de gentrificació que viuen alguns barris de la ciutat. Davant d'aquest fenomen, l'Ajuntament busca aprofitar els marges legals al seu abast per protegir els llogaters. Si divendres anunciava canvis de normativa per impedir rehabilitacions integrals a qui no garantís un reallotjament per als llogaters mentre duren les obres i el seu posterior retorn, avui ha informat que ha aturat les obres que estaven duent a termes un fons d'inversió i una societat immobiliària perquè no comptaven amb els permisos necessaris per fer-ho. Es feien grans rehabilitacions d'edificis disposant només d'assabentats i permisos d'obres menors. "Protegirem els drets dels llogaters i perseguirem les males pràctiques", ha remarcat el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, després de detallar els casos dels dos edificis. Un, al Poble-sec i l'altre, al Clot.

Un dels dos edificis que han patit l'aturada d'obres és el del Feliciano, al número 12 del carrer Murillo del Poble-sec. Aquest veí, finals de mes, va evitar el desnonament -ha patit quatre intents d'expulsió- gràcies a l'organització veïnal. El consistori ha notificat a Vertice Nedax -vinculada a la constructora Norvet- que no pot continuar fent la transformació dels pisos en habitatges de luxe només amb comunicats d'obres puntuals -n'havia tramitat una vintena- perquè es tracta d'una rehabilitació integral. Els pisos de luxe ja estan anunciats, tot i que el Feliciano i un altre veí no van acceptar la quantitat econòmica que oferia Norvet -entre 5.000 i 18.000 euros per veí- per marxar-ne.

El Feliciano viu amb els seus dos fills menors d'edat en aquest bloc des del 2008 i no volia marxar del barri. El seu contracte es va acabar al juliol i la seva voluntat era renovar-lo. La companyia va incomplir, segons ha denunciat l'Ajuntament, la seva obligació d'oferir-li un allotjament mentre duren les obres i mentre encara tenia el contracte vigent i tampoc no ha estat receptiva al procés de mediació que se li ha ofert per buscar una solució per al Feliciano i la seva família. L'Ajuntament ha demanat per carta a Norvet i Vertice Nedax que retirin la petició de desnonament. En el cas de l'altre veí que no va acceptar marxar i que pagava un lloguer de renda antiga se li ha ofert un reallotjament en un local. Però aquest espai no disposa de cèdula d'habitabilitat.

Precisament aquest fons immobiliari ja té un altre expedient sancionador obert perquè va efectuar un enderrocament sense demanar permís al carrer Poeta Cabanyes 33. En paral·lel, el Jutjat número 31 de Barcelona està investigant a Norvet SL per contractar a una empresa perquè realitzés un desnonament extrajudicial.

L'altre societat que ha patit l'aturada d'obres per fer passar una gran rehabilitació per petites reformes és la xinesa Sort Bwok SL, propietària de l'edifici del carrer Consell de Cent, 609, a tocar de la plaça de les Glòries. L'Ajuntament ha detectat que la companyia estava fent una rehabilitació integral de l'edifici havent tramitat només dos comunicats i quatre assabentats.La reforma fins i tot havia afegit una planta nova a la construcció existent i havia instal·lat un ascensor.

El consistori creu que s'hi volien fer apartaments turístics i, en el moment de detectar la irregularitat, el bloc ja estava buit. Ara, la part afegida s'haurà d'enderrocar i caldrà regularitzar els permisos a més de fer front a una sanció econòmica. El regidor d'Habitatge apunta, però, que en aquests casos el mes complicat per a les societats no és la multa sinó el cost econòmic de tenir les obres aturades. L'edifici s'ha precintat fins que la societat legalitzi les obres.

L'Ajuntament ja va fer servir aquest procediment, a finals de novembre,per aturar les obres que s'estaven fent a la finca del carrer Aragó, 477, on també es feien obres integrals amb veïns a dins i a través d'una vintena d'assabentats. El consistori assegura que hi ha almenys 38 d'edificis on s'estan fent reformes amb els veïns a dins sense la llicència pertinent. "La rehabilitació és positiva per a la ciutat però davant aquestes irregularitats cal actuar amb màxima duresa", ha assenyalat el regidor d'Habitatge.