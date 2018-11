Barcelona dobla les places per a sensesostre els dies de més fred

L'Ajuntament de Barcelona amplia els esforços destinats a atendre persones sense llar en els dies de més fred, segons ha anunciat avui la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, que ha assegurat que quan els termòmetres es desplomin fins als 0 graus, la ciutat disposarà de 400 places per a persones vulnerables, cosa que suposa doblar les que hi havia l'any passat. Es tracta dels allotjaments que s'activen d'urgència vinculats a l'operació fred, i se sumen a les 1.346 places que la ciutat té actives durant tot l'any.

El primer que es fa, ja quan les temperatures baixen fins a cinc graus, és reservar 75 places al Centre d'Estades Breus. Aquestes places estan actives durant un mínim de tres mesos i els dies de màxim fred s'hi sumen 325 places d'allotjament d'emergència: 150 s'aconsegueixen en un equipament escolar en desús al districte de Sant Martí, 100 en un equipament de Sarrià, 30 exclusives per a dones a l'Eixample, 25 al mateix Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona i 20 més en un recurs residencial que ja funciona a Sarrià-Sant Gervasi.

La posada en marxa d'aquest dispositiu ha implicat, tal com estava acordat, que les persones refugiades que estaven acollides al Centre d'Acolliment Nocturn d'Emergències (CANE) s'hagin reubicat en centres de la Creu Roja. L'hivern passat Barcelona va activar la fase d'alerta de l'operació fred dues vegades, i davant una baixada sobtada dels termòmetres a finals de març també va caldre reobrir el dispositiu en fase preventiva quan ja s'havia donat per finalitzat.



L'equip de Colau ha aprofitat la presentació d'aquest dispositiu per reiterar la crida a altres administracions perquè s'impliquin més en l'atenció de persones sense llar. "Barcelona està molt sola", ha lamentat Ortiz, que ha assegurat que els països que han obtingut millors resultats en aquesta atenció social són els que s'han pres l'atenció a persones vulnerables com una qüestió del conjunt de ciutats i no només de la capital, i ha criticat, en aquest sentit, que hi hagi ciutats on l'única resposta social sigui un bitllet de tren cap a Barcelona. "Cal corresponsabilitat dels municipis i estratègia de país", ha dit, i ha concretat que des del 2015 hi ha una estratègia integral de l'Estat sobre el sensellarisme, però que la dotació pressupostària fins ara ha sigut nul·la. I ha lamentat en la mateixa línia que l'estratègia que fa dos anys que es treballa amb la Generalitat no s'hagi concretat.

Objectiu: 100 places de 'housing first '

L'Ajuntament també assegura que vol consolidar el programa de 'housing first', que preveu com a primera mesura de reinserció donar un sostre a persones que viuen al carrer. Aquest any s'han habilitat 68 pisos i l'objectiu amb què es treballa és tenir-ne un centenar de disponibles entre finals del 2019 i principis del 2020. El consistori licitarà pròximament els nous contractes públics per poder arribar als 100 habitatges. La part d'habitatge es licitarà a través de l'Institut Municipal de l'Habitatge (IMHAB) i la part social a través de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).