Barcelona se suma al manifest per una zona de control d'emissions al Mediterrani

Forçar el canvi del transport marítim cap a uns combustibles menys contaminants que els que s'utilitzen avui majoritàriament. És l'objectiu que s'han proposat quatre entitats ambientalistes que demanen al govern espanyol la creació al mar Mediterrani d'una zona de control de les emissions (ECA, segons la sigla en anglès), amb uns requisits més estrictes pel que fa a la contaminació dels vaixells, tal com ja s'ha fet al mar Bàltic i el mar del Nord.

L'Ajuntament de Barcelona s'ha sumat aquest dimarts al manifest que impulsen conjuntament l'Aliança Mar Blava, Ecologistes en Acció, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire de Barcelona i l'entitat europea Transport & Environment per accelerar un canvi en una zona crítica com el Mediterrani pel que fa a la contaminació. El comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, ha instat l'Estat a prendre's seriosament la proposta al contrari del que va fer el PP anteriorment, i a donar suport a un projecte que ha de "canviar la lògica radicalment en l'ús de combustibles als vaixells".

Ximeno ha reconegut que, malgrat que la primera font de contaminació ambiental a la ciutat és el trànsit terrestre, la que arriba per mar dels vaixells és "molt important". La contaminació marítima és la responsable del 9% dels òxids de nitrogen (NOx) que hi ha a l'aire de Barcelona.

Al ritme que creix el transport marítim i que està previst que ho faci els pròxims anys a tot el món, la necessitat de controlar més les emissions al sector esdevé crítica, ha advertit el coordinador d'Aliança Mar Blava, Carlos Bravo, en una roda de premsa conjunta a l'Ajuntament. "La regulació internacional ha sigut molt poc exigent fins ara amb el transport marítim i això es vol capgirar", ha dit Bravo. Ha detallat que els combustibles que fan servir els vaixells contenen actualment grans dosis de sofre i de metalls pesants que produeixen òxid de sofre i òxid de nitrogen. En determinades condicions formen les partícules PM2,5, que són "molt nocives per a la salut", ha afegit.

Esmentant dades de la Comissió Europea, Bravo ha recordat que la xifra de morts prematures per la contaminació atmosfèrica derivada de vaixells i transport marítim puja a 50.000 persones a l'any al continent. Els principals problemes associats són l'asma o afectacions pulmonars i cardiovasculars. "Les emissions dels vaixells no només afecten les zones portuàries i el litoral, sinó que també es mouen grans distàncies tant terra endins com mar enllà", ha subratllat.

A la futura zona ECA s'exigiria als vaixells de nova construcció una reducció important del contingut de sofre al combustible (no més d'un 0,1%) per circular-hi, i també implementar-hi canvis no només en el carburant (biocombustibles, gas natural) sinó també millores en els motors per fer-los més eficients i en els sistemes de neteja de gasos a través de catalitzadors, per exemple.

Els ports també s'hi haurien d'implicar, ha insistit Bravo. Per començar, obligant els vaixells a apagar el motor quan atraquen i poder-se connectar a la xarxa elèctrica que li proporcioni la instal·lació.

Barcelona és la primera administració pública que se suma al manifest per una zona de control d'emissions al Mediterrani, però els impulsors del manifest confien a arribar a tots els territoris del litoral a Espanya.