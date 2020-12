Barcelona prova elements de fusta per millorar els espais conquerits al trànsit

Les restriccions associades al covid van fer que una de les primeres decisions de l'Ajuntament de Barcelona fos començar a canviar d'ús espais tradicionalment ocupats pel cotxe per donar-los als vianants, ja sigui a través d'urbanisme tàctic, en pacificacions d'entorns escolars o canviant places d'aparcament per terrasses de bar. Ara, després d'aquella urgència inicial, el consistori ja ha anunciat que treballa per buscar un prototip de terrassa que permeti deixar enrere els blocs de formigó groc i que també analitza els elements instal·lats per separar els nous espais pacificats del trànsit. De moment, als carrers de la ciutat ja s'hi han instal·lat dos prototips, fets de fusta, que busquen millorar aquests espais guanyats al trànsit.

Es tracta d'unes estructures col·locades al xamfrà de l'Escola Pública Sagrada Família, en un projecte liderat per Elisava, per permetre que els alumnes del centre donin més ús als nous espais pacificats, i d'una tarima de fusta, impulsada per l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), que amplia l’espai de vorera i acull la terrassa d'un bar al xamfrà de València amb Casanova. La fa, en definitiva, més acollidora.

Tots dos projectes, amb finançament europeu, neixen de la convocatòria de l'European Institute of Innovation & Technology (EIT) per buscar solucions ràpides a la crisi oberta pel covid en qüestions urbanes i de mobilitat. Una de les particularitats de les estructures és que s’han creat de manera digital i que tot el projecte està disponible en codi obert perquè qualsevol pugui reproduir-lo.

El pla pilot liderat per Elisava per crear estructures de fusta als xamfrans pacificats davant de les escoles persegueix un doble objectiu: que aquests espais puguin acollir diferents usos –per això, es conceben amb formes obertes com si fossin grades i rampes que permeten tant estar-s’hi com jugar– i fer de límit "segur" als metres quadrats guanyats al cotxe. Per això, com explica Roger Paez, d'Elisava Research, l'estructura s’ha situat al límit del xamfrà, a la frontera ja amb el trànsit, per fer que tot l’espai conquerit per a la vida sigui utilitzable.

Espai de trobada i de joc

El prototip instal·lat davant de l’Escola Pública Sagrada Família ja ha permès, de moment, que s'hi puguin fer classes i altres activitats lúdiques. I, fora de l’horari escolar, fa d’espai de trobada i de joc. "Les famílies són les que més ho utilitzen", explica Pepa Reig, directora del centre, que en fa una valoració "positiva". L’escola ja hi ha fet alguna classe de tipus pràctic, com la sessió amb un pare que explicava topografia, i també estones de joc per anar testant quines utilitats pot donar a les estructures. De moment, les tindran muntades durant dues setmanes i la idea és poder-hi introduir canvis si es detecten deficiències per després poder exportar el sistema a altres centres educatius amb espais pacificats.

El projecte porta el nom de Vora per aquesta idea de marcar el límit entre un espai segur i el trànsit i ha escollit la fusta perquè té un preu assumible, és un material natural i té les prestacions òptimes per a estructures com la que es plantegen.

651x366 El prototip de terrassa fet amb fusta / BRUNA CASAS El prototip de terrassa fet amb fusta / BRUNA CASAS

L'altre prototip que s'està provant afecta una terrassa i està liderat per l'IAAC. La idea és anterior a la crida que va fer la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, d'acordar un disseny estàndard per a les noves terrasses col·locades sobre la calçada. El consistori preveu que totes puguin passar a ser permanents però com a condició hauran d'adoptar un disseny homologat que deixi enrere les New Jersey grogues.

Vicente Guallart, fundador de l'IAAC, explica que l'objectiu del projecte que ara es prova en un restaurant de l'Eixample és generar nous elements urbans que s'adaptin a la situació de pandèmia i que, sobretot, siguin explicables. La nova tarima, de 4,5 x 4,5 metres, està feta amb fusta de pi local i admet quatre taules amb quatre cadires cadascuna.