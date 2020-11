Barcelona s'endeutarà més per combatre l'emergència social i preparar la recuperació econòmica

Les restriccions d'endeutament que fixaven la Unió Europea i l'Estat ja no són tan estrictes. La pandèmia del covid-19 ha ensorrat l'economia i, a diferència de la crisi del 2008, la recepta per intentar reflotar-la ja no és l'estalvi sinó la inversió. I l'Ajuntament de Barcelona no vol deixar escapar l'oportunitat. "Estirarem més el braç que la màniga", ha resumit el regidor de Presidència, Pressupost i Pla de Barris, Jordi Martí, durant la presentació dels pressupostos del govern municipal per al 2021. En total, durant l'any vinent l'Ajuntament vol arribar als 3.231 milions d'euros de despesa, cosa que representa un increment del 6,5% respecte als del 2020 (200 milions més). Cal tenir en compte que aquest esforç arriba en un context de caiguda dels ingressos. De fet, l'Ajuntament calcula que la caiguda del producte interior brut (PIB) de la ciutat durant l'actual exercici serà d'un 11%.

L'objectiu és triple, segons Martí: combatre l'emergència social (l'any passat es parlava de desigualtats socials), reengegar l'economia i reorientar-la, des d'un punt de vista social i ambiental. Per escalar fins als 3.231 milions, el govern d'Ada Colau confia que s'aprovaran els pressupostos que va presentar l'Estat i que preveuen mantenir la inversió a la ciutat. Martí ha destacat que, tenint en compte la situació econòmica espanyola, s'hauria pogut esperar una caiguda de les inversions de l'Estat als municipis. El fet que Barcelona hagi estat nomenada cocapital cultural i científica també augmenta els ingressos que rebrà. Però, a criteri de l'Ajuntament, això no és suficient per fer front al repte actual i toca endeutar-se.

Fins ara, l'Ajuntament procurava cada any anar disminuint el deute que té però davant la crisi sense precedents que viu la ciutat, aquest any no només no el rebaixarà sinó que el farà créixer en 150 milions respecte a l'any anterior. Si el 2020 l'endeutament era de més de 750 milions, aquest 2021 la xifra augmentarà 150 milions. Martí ha insistit que la ciutat mantindrà "la seva solvència" i ha recordat que hi ha marge, perquè actualment el deute municipal de la ciutat es mou al voltant del 30% dels ingressos propis i la recomanació és no superar el 60%. Amb l'increment previst per al 2020 es podria arribar, com a màxim, al 40%.

L'apartat més trist del document és el dels ingressos previstos. La congelació de les tarifes i la caiguda de l'activitat econòmica tindran un impacte negatiu de 27,5 milions d'euros. A aquesta caiguda dels diners que entren a la caixa de l'Ajuntament cal sumar-hi també les taxes que deixaran de pagar bars i restaurants per les seves terrasses i altres aprofitaments de l'espai públic, que sumen 14,5 milions. Finalment, l'ajornament de l'entrada en vigor del recàrrec de la taxa turística resta 5 milions més. És a dir, segons les previsions, l'Ajuntament ingressarà 47,3 milions d'euros menys.

Els pressupostos preveuen també una xifra rècord de 795,4 milions d’inversió per a l’any 2021, amb un augment total previst de 202 milions. Un dels àmbits que més ho notarà és l'habitatge, que es menja el 24% de les inversions. La transformació urbanística de l'espai públic és la segona partida més gran i ocupa el 20%. També hi ha una reserva de 130 milions que, segons Martí, estan preparats per poder fer equilibris amb les demandes dels partits de l'oposició que, a canvi de donar el seu vot favorable, segur que demanaran que es reforcin algunes partides.

Comencen les negociacions

El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha explicat que a partir de dilluns començaran a negociar amb la resta de formacions i ha advertit que seria una mala notícia no arribar a cap acord perquè si s'acaben prorrogant els del 2020, implicaria disposar de 500 milions menys per invertir.

El regidor d'ERC, Jordi Castellana, hi ha respost de seguida mostrant el seu "escepticisme" davant les inversions tan optimistes previstes al document. Per a ERC, "la màxima prioritat ha de ser atendre els dèficits generats per la pandèmia a la societat i l'economia" motiu pel qual "caldria incrementar substancialment la despesa corrent en plans d'ocupació, formació, reconversió d'activitats, requalificació professional, etc." També ha lamentat que el govern de Colau celebri la cocapitalitat, perquè això representa 20 milions d'euros "enfront dels més de 100 milions que l'Estat destina al Museu del Prado o al Reina Sofía". "És una derrota, no una victòria", ha valorat.

La presidenta del grup municipal de JuntsxCat, Elsa Artadi, ha considerat que la proposta de pressupostos és "molt poc realista" ja que "infla els ingressos i menysté les despeses" i ha criticat que "evita endeutar-se com caldria i quan tocaria per donar una resposta poderosa a la crisi econòmica i social que ha provocat la pandèmia".