Barcelona vol més espais per portar els gossos deslligats

L'Ajuntament vol que els gossos tinguin més espai per anar deslligats a Barcelona. En un primer esborrany de convivència, ha proposat 20 noves àrees d'esbarjo i 89 més per portar-los sense corretja en determinats horaris. A més, se sumarien a Collserola cinc espais forestals a parcs urbans més on tindrien aquesta llibertat. Es tracta de la Creueta del Coll, el Parc de l'Oreneta, el Parc del Guinardó, el Parc Güell i Montjuïc.

El primer esborrany calcula uns 600.000 metres quadrats repartits en els 89 espais lliures en determinats horaris, repartits per tots els districtes i barris de la ciutat. Una d'aquestes àrees és la plaça Letamendi. Les 20 àrees d'esbarjo sense horaris, de les quals 10 ja s'han habilitat aquest mandat, seran espais tancats de més de 700 metres quadrats. "Tenim un any per analitzar i avaluar la idoneïtat i suficiència d'aquesta proposta, per garantir el benestar dels animals i trobar un marc de convivència a la ciutat", ha dit el comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno. Barcelona arribaria a tenir, així, 1.257.069 metres quadrats disponibles perquè els gossos puguin anar deslligats, sense comptar les superfícies de Collserola i les platges on està permès.

L'esborrany ha estat acordat al consell municipal de convivència, defensa i protecció dels animals, on participen l'Ajuntament i diverses entitats veïnals.