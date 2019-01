Barcelona demana al govern espanyol el "desbloqueig immediat" del vaixell 'Open Arms'

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres una proposta de BComú per instar el ministeri de Foment a "desbloquejar immediatament" el vaixell 'Open Arms', retingut al port de Barcelona sense permís per salpar. Hi han donat suport BComú, el PDECat, ERC, la CUP i els dos regidors no adscrits, mentre que el PSC hi ha votat en contra i Cs i el PP s'han abstingut.

La proposta aprovada també demana al govern de Pedro Sánchez que ofereixi vies legals i segures a les persones refugiades, complint amb els compromisos de l'Estat davant la UE de reassentament i de reubicació, així com la possibilitat de demanar asil als consolats i ambaixades. A més, l'insta a denunciar al Tribunal Internacional de la Mar els incompliments del dret marítim per part de Líbia, Itàlia i Malta, i expressa el suport del ple a les tasques de l'entitat i de totes les que estan "perseguides i criminalitzades" per fer les seves activitats.

El tinent d'alcalde Jaume Asens ha ressaltat que més de 200 persones que podrien haver estat rescatades han mort a la Mediterrània des que l''Open Arms' és al port barceloní i ha assegurat que han intentat abordar-ho amb el govern central però que no han rebut resposta: "En els pròxims dies es poden produir més morts, que cauran sota la consciència de Sánchez".

La regidora del PSC Carmen Andrés ha defensat el govern espanyol socialista i ha assegurat que està buscant les solucions necessàries perquè l'entitat pugui continuar les seves tasques de salvament, i ha dit que considera que la proposta del ple no va a favor d'Open Arms sinó en contra del govern de Sánchez.