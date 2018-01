Barcelona vol que el govern espanyol rescabali la ciutat pel dany d'imatge de les càrregues de l'1-O

L'Ajuntament de Barcelona estudiarà si hi ha algun mecanisme jurídic per poder exigir al govern espanyol que rescabali la ciutat pel perjudici d'imatge que van suposar les imatges de la repressió policial de l'1-O. El ple ha aprovat aquest divendres una proposició del PDECat que constata el "malbaratament" de recursos públics destinats a l'anomenada operació Copèrnic per intentar frenar el referèndum, que ha costat 87 milions d'euros, segons el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.

El text s'ha aprovat amb els vots de PDECat, Bcomú, ERC, la CUP i el regidor no adscrit i els vots contraris de Cs, PSC i PP. El tinent d'alcalde de Drets Civils, Jaume Asens, ha assegurat que, tot i que és difícil dur a terme accions administratives per rescabalar valors abstractes -com és el cas de la imatge de la ciutat-, encarregaran un informe als serveis jurídics municipals per veure què s'hi pot fer.

El cap de files del PDECat a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha definit l'operació policial com un "fracàs" perquè no va impedir que la gent votés, i ha acusat el govern espanyol d'utilitzar la "violència" per intentar evitar-ho. Trias ha remarcat, en aquest sentit, que el que ha perjudicat la imatge de la ciutat no ha sigut el Procés, sinó "la utilització violenta de la força pública". "Estan tornant a convertir les forces de seguretat en forces de repressió", ha lamentat després de criticar la intervenció del grup de Cs, que ha assegurat que va ser la "inacció" dels Mossos la que va propiciar l'actuació policial i ha assegurat que "l'únic culpable" de la situació és Carles Puigdemont.