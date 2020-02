Barcelona estima que ha expulsat 40.000 cotxes contaminants

L'Ajuntament de Barcelona està satisfet amb el primer mes de funcionament de la zona de baixes emissions (ZBE), que restringeix la circulació per la ciutat, els dies laborables, als vehicles més contaminants. A través de les imatges de les càmeres de control, el consistori estima que s'han expulsat uns 40.000 vehicles sense etiqueta ambiental. És a dir, els més contaminants. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha apuntat que si el 2017 –les últimes dades disponibles– un 20% dels vehicles que circulaven per la ciutat ho feien sense etiqueta, ara aquest percentatge se situa entre el 8% i el 10%. "Avui la meitat dels cotxes més contaminants ja no estan circulant per la ciutat", ha dit Badia, per deixar clar que molta gent, tot i que no hi haurà sancions fins a l'abril, ja ha avançat els canvis. Això no vol dir, però, que la ciutat hagi notat un descens tan notori del volum de trànsit.

En termes globals, baixada que ha detectat el consistori va d'un 1,9% de baixada als accessos a la ciutat a un 4,9% a les rondes, si es comparen les dades de gener amb les del mes de novembre. Al centre de la ciutat s'estima que la reducció del trànsit és d'un 3,6% tenint en compte els cotxes que hi circulen els dimarts, dimecres i dijous.

El regidor ha ha apuntat que encara és aviat per saber si els vehicles contaminants que encara passen per la ciutat estan en moratòria –com ara les furgonetes, que queden fora de la limitació fins al gener del 2021– o estan esgotant els últims dies abans de les sancions. "L'1 d'abril haurem de saber quins vehicles sancionem i quins estan en moratòria", ha explicat. L'objectiu fixat per al primer any d'aplicació de la mesura era expulsar 50.000 cotxes sense etiqueta ambiental i, de moment, s'estima que ja se n'han retirat 40.000. Avui dia, doncs, segons el que recullen les càmeres, un de cada deu vehicles que circulen per Barcelona ho fa sense l'etiqueta ambiental, quan el 2017 eren dos de cada deu. Segons Badia, la ZBE ha contribuït a accelerar aquest canvi.

Badia també ha apuntat que s'ha registrat una baixada del 19% de les emissions de NOx, que és el contaminant més associat al trànsit, i ha remarcat, en aquest sentit, que la ZBE està aconseguint l'objectiu perseguit, perquè la reducció de contaminants és molt més alta que la del parc mòbil. Això confirma, segons el govern d'Ada Colau, l'objectiu de perseguir els vehicles sense etiqueta ambiental, perquè són els responsables de més emissions.

El regidor ha elogiat el fet d'haver reduït fins a un 5% la mobilitat en termes generals a la ciutat. "És una cosa important", ha dit, tenint en compte la tendència a l'alça que es vivia a la ciutat des de la recuperació econòmica. "La mesura perseguia que no circulessin els vehicles més contaminants, i se'n surt", ha elogiat Badia, que ha remarcat que quan entrin en vigor altres mesures, com la reducció de velocitat a 30 km/hora al 75% de la ciutat, els resultats aniran millorant.

Fins ara, 6.450 conductors han desballestat el seu vehicle i han aconseguit la T-Verda –tres anys de transport públic gratuït– i uns 9.500 han registrat els seus vehicles per fer-ne un ús puntual. A hores d'ara ja estan instal·lades 44 de les 66 càmeres que controlaran el trànsit quan comenci el règim sancionador a l'abril.

Més contaminació a l'Eixample

El consistori, a més, ha presentat un mapa de la contaminació a Barcelona, fet a partir de l'extrapolació de dades de les estacions de mesura i tenint en compte variables com la presència d'arbres o l'amplada dels carrers. El mapa situa la trama de l'Eixample i les rondes com els principals punts de concentració de NOX.