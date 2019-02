Barcelona estrena el seu primer autobús a demanda

A Barcelona ja hi ha un autobús que funciona sense tenir un recorregut fix. Per agafar-lo, cal trucar a un telèfon gratuït o bé utilitzar una aplicació mòbil i demanar a quina hora el vols i a quina parada. Es pot fer la petició esporàdica o es pot demanar, fins i tot, que passi cada dia per una parada concreta. Aquest nou sistema de transport públic està funcionant des de fa una setmana a Torre Baró (Nou Barris) i es coneix com a bus a demanda. A Barcelona és tota una novetat però en altres ciutats ja funciona des de fa temps. Transports Metropolitans de Barcelona recomana demanar el bus amb una antelació de dues hores, ja que cal preparar la ruta, però, de moment, també està funcionant quan es demana amb una previsió molt inferior. "A mi em va molt bé. Truco per telèfon i sempre arriba a l'hora i, a més, pot passar per carrers per on la resta de busos no poden circular", explicava aquest matí José Gil, veí del barri de 83 anys. La valoració que en fan els tècnics i polítics també és positiva.

La regidora de Nou Barris i tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha valorat de manera "molt positiva" la primera setmana de funcionament i ha explicat que només el primer dia ja va rebre 60 peticions de transport i, en només set dies en marxa, la xifra ja ha arribat a puntes de 90 demandes diàries. La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha explicat que es tracta d'una prova pilot i que Torre Baró, que possiblement és el barri de la ciutat urbanísticament més desordenat, "era una zona molt adequada per provar aquest tipus de servei". Segons Vidal, "és un barri de baixa demanda per a les línies convencionals", ja que en tot el barri només hi viuen unes 2.000 persones i, a més, té una orografia molt complicada, ja que té una zona central on hi ha comerços i serveis (ubicada a la part baixa) i una zona més alta, que limita amb la muntanya i que és d'accés difícil. Segons les experiències en altres ciutats, "el transport a demanda funciona als llocs de baixa densitat, on les línies convencionals no donen un servei adequat". Si l'experiència funciona, l'autobús a demanda es pot estendre per altres barris de la ciutat que tenen una orografia complicada. Sanz ha recordat que a Nou Barris hi ha altres zones de muntanya i Vidal, que a més de gestionar la mobilitat de la ciutat és també regidora d'Horta-Guinardó, ha recordat que al seu districte també hi ha carrers similars.

Vidal ha explicat que, ara que gairebé està enllestida la nova xarxa de busos de la ciutat, "queda repensar les línies de proximitat, el bus de barri". En aquest sentit, la regidora està convençuda que "el transport a demanda pot tenir un paper a jugar en el futur en zones com aquesta".

Una inversió "similar"

Aquesta prova pilot s'ha pogut fer gràcies al Pla de Barris, que ha permès una gran inversió a les zones nord de la ciutat. La posada en funcionament del bus a demanda ha costat 380.000 euros i el manteniment comporta 500.000 euros anuals. Vidal ha defensat que "és un cost similar al d'altres busos de barri". De fet, en alguns casos fins i tot és possible que sigui més econòmic el bus a demanda que el bus de barri, ja que, en estar adaptat als veïns, pot aconseguir més viatgers.