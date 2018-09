Barcelona estudia si pot fer pagar l’IBI a l’Església

L’Ajuntament de Barcelona estudia la sentència del Tribunal Europeu per analitzar si pot fer que l’Església catòlica pagui l’impost sobre béns immobles (IBI), que fins ara no ha hagut d’abonar mai. “Estem estudiant si s’ha produït una possible vulneració de la lliure competència de determinades exempcions fiscals”, ha dit el gerent d’Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Ayala. En tot cas, si es fes efectiu el canvi de política a Barcelona, seria ja de cara a l’any que ve i s’inclouria al pla de l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH).

El balanç del pla de lluita contra el frau fiscal a la ciutat va centrar-se en grans empreses i grans propietaris i ha permès recaptar 56,6 milions d’euros que fins ara no es cobraven. “Les grans empreses no estaven prou fiscalitzades, el que hem fet és fer que la llei es compleixi”, ha dit el primer tinent alcalde, Gerardo Pisarello.

Dels 56,6 milions d’euros extres recaptats en tres anys entre el 2016 i el 2018, 23,6 milions provenen d’inspeccions directes a grans empreses i propietaris. Destaquen els 10 milions recaptats entre constructores i promotors immobiliaris en concepte d’impostos que no abonaven, o els 4 milions extres recaptats de grans elèctriques, com Endesa, ha explicat Pisarello.

Les inspeccions a grans superfícies comercials han reportat dos milions de recaptació extres, mentre que un total de 10 milions s’han recaptat en concepte d’impost sobre els residus de empreses i autònoms.

La col·laboració tant amb Agència Tributària de Catalunya com amb l'espanyola ha reportat una recaptació extra de 33 milions d’euros, principalment provinents d’embargaments de les devolucions de l’Agència Tributària.