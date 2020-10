Barcelona i vuit ciutats europees més reclamen poder gestionar part dels fons covid

Alcaldes i alcaldesses de vuit grans ciutats europees, entre les quals Barcelona, han adreçat una carta conjunta a les institucions europees per reclamar que es tingui en compte el món local a l'hora de configurar l'estratègia de recuperació de la crisi del covid i que les ciutats puguin gestionar de forma directa una part dels fons de recuperació. Més concretament, demanen poder destinar un mínim del 10% dels Fons de Recuperació i Resiliència als municipis. L'escrit, adreçat al president del Parlament Europeu, David Sassoli; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, el signen els ajuntaments de Barcelona, París, Milà, Budapest, Praga, Varsòvia, Bratislava, Hannover i Lisboa. Busca, segons l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reivindicar el paper de les ciutats per la seva proximitat a la ciutadania i la capacitat d'activar transformacions de manera ràpida.

L'objectiu de la carta, segons ha detallat l'Ajuntament de Barcelona, és sumar la veu de les ciutats al debat sobre quina és la millor manera de repartir els fons i es tracta d'una iniciativa promoguda inicialment pels representants polítics de la capital catalana i de Milà. L'escrit recull la radiografia d'alcaldes i alcaldesses sobre l'afectació "desproporcionada" de la crisi sanitària i econòmica sobre les ciutats i la seva "posició única" ara per abordar les necessitats immediates i a llarg termini de la ciutadania.

Defensen que amb projectes "a petita escala", les ciutats poden obrir vies de col·laboració per contribuir a assolir els objectius de recuperació marcats a escala europea: "Les ciutats són capaces de reconstruir millor Europa". Per això, a banda de demanar la gestió directa de part dels fons, també insten la Unió Europea a exigir als governs estatals que comptin més amb les veus locals. La carta, que elogia les institucions europees per afrontar la sortida de la crisi, confia que les institucions s'adonin com més aviat millor "del potencial dels governs locals en la construcció d'una Europa forta".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que les ciutats tenen la proximitat i l'agilitat d'activar les transformacions ràpides que demana la UE com l'ecològica o la digital: "S'han de fer amb agilitat i les ciutats tenim gran capacitat per activar-les". Colau defensa que aquests fons han de comptar "sí o sí" amb les ciutats i ha assegurat que Barcelona està molt ben posicionada en àmbits com el digital o el de la mobilitat sostenible. "Si arriben els fons europeus, tenim capacitat d'execució immediata", ha defensat en referència a projectes com l'enllaç del tramvia, les millores a Rodalies, o projectes associats als centres sanitaris i la rehabilitació energètica d'habitatges.