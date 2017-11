Barcelona demana explicacions a Rajoy sobre la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI

L'Ajuntament de Barcelona vol que el govern espanyol doni explicacions sobre l'atemptat del 17 d'agost a la Rambla, i, en concret, sobre la relació de l'imam de Ripoll Abdelbaki es Satty amb el Centre Nacional d'Intel·ligència espanyol (CNI). El ple ha aprovat aquest divendres una proposició del PDECat que exigeix als responsables del govern espanyol i especialment a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, les explicacions pertinents i que concretin des de quan tenien coneixement de l'existència d'aquest vincle.

El text, que s'ha aprovat amb els vots del PDECat i ERC i les abstencions de BComú, la CUP i el regidor de Demòcrates, exigeix "responsabilitats polítiques" davant la "incapacitat manifesta del govern espanyol d'impedir els atemptats dels dies 17 i 18 d'agost" i agraeix la feina dels Mossos; del conseller d'Interior, Joaquim Forn, i del major, Josep Lluís Trapero.

En nom de BComú, el tinent d'alcalde Jaume Asens ha justificat l'abstenció del seu grup pel fet que el director del CNI ja compareixerà al Congrés, que és on entenen que ha de donar les explicacions, i també perquè els comuns no comparteixen la part del redactat del text que acusa el govern espanyol de no haver impedit l'atemptat.