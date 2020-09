Barcelona expulsa cotxes dels aparcaments perifèrics gratuïts

"Tota la gent de fora de Barcelona que tingueu el cotxe aparcat a les zones de pàrquing gratuït dels voltants (com Montbau, Mundet o Zona Universitària) correu a buscar-los al dipòsit de torn". L'avís el llançava ahir a la tarda Clàudia Rius a través de Twitter després d'haver pagat 223 euros en concepte de multa i grua per aparcar el cotxe, com fa sempre, al costat de la sortida de metro de Montbau. Aquests aparcaments s'han inclòs en el pla d'extensió de l'àrea verda dissenyat pel govern d'Ada Colau amb l'objectiu d'evitar que hi hagi zones de la ciutat que funcionin com a park and ride encoberts i que alguns barris encara sense places de pagament acumulin més trànsit del que els tocaria.

Si hi havia cartells informant que ja no s'hi podia estacionar perquè calen les obres pertinents, com defensa l'Ajuntament –i es pot veure ara en zones properes–, ella no els va veure, ni altres conductors que esperaven al dipòsit i que demanen alternatives al govern municipal per poder continuar deixant el cotxe en algun lloc perifèric per fer el canvi al transport públic. De moment, en aparcaments de carrers com Julio Manrique i Pare Mariana, a la zona de la Vall d'Hebron, ja hi ha cartells avisant dels canvis, que s'alicaran a partir del 9 d'octubre.

El pla del govern de Colau passa per afegir en el que queda d'any 9.558 noves places de pagament a la ciutat, que se sumaran a les 7.716 d'àrea blava i 38.817 d'àrea verda –que dona preferència als residents– que ja hi havia a la ciutat abans de l'estiu. Fins ara, ja se n'han posat en funcionament unes 630 a espais com la Zona Universitària, la carretera del Carmel o Sant Gervasi.

Els paquets més grans, amb tot, són els que tot just s'han començat dibuixar, com el que afecta el barri de la Clota i la Vall d'Hebron (unes 2.600 places), que és el que està expulsant cotxes d'aparcaments de l'entorn del metro de Montbau, o el paquet de la zona de Provençals, on a finals d'any es preveu tenir pintades de verd o blau unes 3.600 places de cotxe. A totes les zones afectades, a més, també s'hi reservaran aparcaments per a motos (3.186) amb l'objectiu de fer-les baixar de les voreres, que és un altre dels objectius de la regidoria de Mobilitat.

La decisió, com totes les que afecten el trànsit, té grans defensors i també grans detractors, fins i tot dins dels mateixos barris –i, sobretot, de fora de la ciutat–. A zones com la Vall d'Hebron o al barri de la Clota, les associacions de veïns feia temps que demanaven una actuació en aquesta línia, fartes de veure com la implantació de l'àrea verda en barris veïns, com Sant Genís dels Agudells i Horta, les havia convertit en el gran pàrquing i als veïns els costava horrors trobar un lloc lliure. El barri de la Teixonera, de moment, queda fora de la nova zona regulada.

Des de l'assocació de veïns de la Zona Universitària, on l'àrea verda ja està en marxa i serà una de les –moltes– novetats per als universitaris de la zona durant aquest curs, expressen certes discrepàncies en el lloc escollit per a les places d'àrea verda: n'haurien concentrat més al carrer Jordi Girona, on hi ha menys pàrquings. El seu president, Josep Maria Guillumet, també defensa la necessitat de planificar alguna mena d'alternativa per a la gent que ve de fora, sobretot tenint en compte que hi ha "assignatures pendents" com la millora del transport públic.

Preguntada per les queixes dels conductors sorpresos per la nova mesura, l'alcaldessa Ada Colau ha defensat en una entrevista a la SER Catalunya que " no és normal que la ciutat es faci en funció del cotxe" i que viure fora de la ciutat "no et dona dret" a fer-lo servir dins de Barcelona. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, defensa l'actuació, que ja va avançar l'ARA a principis d'any, per la voluntat d'"evitar al màxim el trànsit forà i de pas i, en canvi, garantir l'aparcament als veïns del barri i, alhora, ordenar l’espai públic".

La tria de les zones més perifèriques s'ha fet, segons el consistori, prioritzant on la regulació pot beneficiar més els residents i on s'ha notat un augment de vehicles de fora durant la desescalada per la crisi del covid-19.