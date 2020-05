Pendents de si Barcelona passa a la fase 1, cues als menjadors i Soros demana a la UE que emeti deute perpetu: les claus del dia, amb Antoni Bassas (13/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 13 de maig del 2020. Aquesta nit i matinada ha plogut, però els ruixats marxaran ràpidament. A partir de mig matí predominaran les clarianes, però quedarem a l'espera de la borrasca més activa de la setmana: aquest dijous plourà de forma extensa i amb ganes, sobretot a partir del migdia.

1. Per segon dia consecutiu, ahir el nombre de positius i de morts per coronavirus a Catalunya va anar a l’alça. En les últimes 24 hores han mort 103 persones per covid-19, un lleuger repunt que pot ser significatiu i condicionar quines regions avancen a la fase 1 del desconfinament. Avui precisament s’han de reunir la Generalitat i l’Ajuntament de de Barcelona per parlar-ne, tot i que no se sap encara quan anunciarà la consellera Vergés si Barcelona passa o no passa de fase. En total la pandèmia ja ha infectat més de 61.000 ciutadans a Catalunya i ha causat la mort d'11.351 persones. 103 morts són els mateixos de dimarts de la setmana passada, mentre que les infeccions són gairebé la meitat de les d’ara fa set dies.

2. El govern espanyol ha decretat una quarantena de catorze dies per a qui arribi de l’estranger durant l’estat d’alarma. Fernando Simón ho va justificar així: “No té sentit que un espanyol que viu a la Península no es pugui traslladar a la seva segona residència a les Balears i que una persona que viu a l’estranger pugui fer-ho per via aèria”. El Govern Balear diu que “ha de ser una mesura que es comenci a retirar així que es vagin passant les fases”.

De moment, en tenim per un mes més d’estat d’alarma. La Moncloa estudia allargar-lo fins Sant Joan. Sánchez ja n’ha parlat amb Arrimadas per estendre l’entesa de la setmana passada també als pressupostos i Carmen Calvo ja està sondejant alguns partits per ampliar els terminis.

3. Mentrestant, cada cop hi ha més persones que van als menjadors socials del Raval de Barcelona. Germán Aranda firma aquesta peça en què explica que més de 1.500 persones recorren a les donacions, algunes per primer cop a la seva vida. Una cambrera i una venedora, per exemple, fan cua perquè no els han pagat l’ERTO.

Per això té molt sentit el que diu en aquesta entrevista el financer i activista George Soros: “La solució per a Europa és emetre deute perpetu: convé a tothom”. Ha proposat que la UE emeti bons perpetus, o consols (bons consolidats). "Els estats membres només haurien de pagar un interès anual dels bons, tan minúscul (diguem del 0,5%) que serien fàcils de subscriure”, diu.

I prengeu nota d’aquesta reflexió: ”Abans i tot de la pandèmia m’havia adonat que estàvem en un moment revolucionari: el que en temps normals seria impossible no només s’ha tornat possible, sinó que, gairebé amb certesa, absolutament necessari”.

I ja que parlem de diners, el govern espanyol ha prohibit les rebaixes. Els comerços que puguin obrir a partir de la fase 1 tindran prohibit fer rebaixes per evitar les aglomeracions a les botigues.

4. Trobareu explicat amb tot els ets i uts què va passar ahir a Badalona, que ja té alcalde. Xavier García Albiol substituirà el socialista Álex Pastor, detingut mentre conduïa begut. A l’editorial de l’ARA, titulat “ L’error de Sabater marcarà el futur de Badalona”, s’afirma que l’error consisteix en no haver sabut veure que el PSC estava disposat a entregar l’alcaldia a Albiol i que, per tant, era ella, des d’una posició de generositat i responsabilitat política, la que havia de cedir, com ja va fer l’any passat, encara que tingués raó quan reclamava l’alcaldia i, més encara, quan demanava un període més llarg en el càrrec.

5. Onze anys després que els Mossos d’Esquadra escorcollessin el Palau de la Música, Fèlix Millet i Jordi Montull ingressaran a la presó per complir la condemna ratificada pel Tribunal Suprem pel finançament irregular de Convergència i l’espoli del Palau. L’edat no importa, tot i que Millet ja té 84 anys i Montull 77. Millet va ser condemnat a nou anys i vuit mesos de presó, Montull a set i mig. L’Audiència també va ordenar ahir embargar els béns de CDC per valor de 6,6 milions d’euros, i per això el tresorer del partit, Daniel Osàcar, també ha d’ingressar a la presó.

6. I avui també expliquem que el Grup de Poblet, format per exdirigents de CiU i persones del món social i empresarial, ha decidit operar com a formació política amb el nom de Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). Núria Orriols explica que aquest grup de Poblet s’emmiralla en el Partit Nacionalista Basc (PNB).

7. Us recomanem l’article de Ferran Sáez Mateu sobre el policia torturador del franquisme que ha mort amb totes les medalles i plusos. L’article, brillant, es titula “Billy el Constitucionalista”, i diu que no és culpa de la literalitat de la Constitució espanyola, sinó dels seus fonaments històrics, del seu caràcter fictici. I afegeix: “Quan apareguin més proves documentals sobre els negocis del rei emèrit i no torni a passar res, aquesta coherència serà quasi perfecta”.

8. Mònica Planas deixa prou bé Becoming, el documental de noranta minuts que segueix Michelle Obama durant la gira de promoció del seu llibre pels Estats Units que Netflix acaba d’estrenar. Diu la Planas que “el resultat és tan impecable, tot està tan ben seleccionat i col·locat, que té més d’espectacle que de documental, excessivament comercial". "Li falta profunditat i veritat per adquirir una categoria documental més autèntica”, afegeix.

9. Acabem amb el Mirades d’avui. Dilluns França va començar a reobrir gradualment les escoles. A la imatge veiem uns alumnes de primària jugant al pati amb una gorra que porta incorporada una pantalla protectora.

Fins aquí les claus del matí. Tornem d’aquí una estona amb l’anàlisi. Que tinguem un bon dia.