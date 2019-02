Barcelona impulsarà una formació unitària a tots els implicats en la lluita contra les violències masclistes

Lideratge polític i un marc d'actuació unitari. Són les principals mancances que la diagnosi que van fer l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona van detectar en el circuit de la ciutat per atendre les violències masclistes. Per això avui la regidora de Feminismes, Laura Pérez, ha remarcat que es treballa per donar un marc institucional a la feina que fins ara feien unes 350 persones amb un "impuls gairebé voluntari". Ho ha explicat després de la primera reunió de la taula interinstitucional per abordar la problemàtica, que han presidit l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i la consellera de Salut, Alba Vergés. A banda de deixar clara la intenció d'aportar un lideratge polític al circuit, també s'ha fet incidència en la necessitat d'unificar la formació que es dona a totes les persones implicades en aquesta lluita, siguin policies, metges o treballadors socials. És a dir, de dissenyar una estratègia coordinada.

Fins ara estava previst que els agents de la Guàrdia Urbana comencessin, a partir de l'abril, una formació específica, i més de 700 treballadors del Consorci Sanitari ja n'han rebut una altra. "Volem fugir dels bolets, i cal coordinació per compartir continguts i tenir una formació coordinada entre institucions", ha remarcat Pérez en la roda de premsa posterior a la trobada.

La regidora ha explicat que el seu equip no volia acabar el mandat sense començar a implementar alguna de les mesures que van sortir de la diagnosi del circuit, que es va fer el 2016, i que per aquest motiu avui s'ha reunit per primer cop la taula interinsititucional. "Sortim amb el mandat polític de la coordinació", ha dit. La taula ha sumat ara el Consorci d'Educació i ja en formaven part el de Salut i el de Serveis Socials.