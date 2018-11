Barcelona formalitza un acord amb sis municipis per crear una única plataforma de contractació

Els ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa han adquirit conjuntament una única plataforma de contractació electrònica. L'acord s'ha formalitzat aquest matí a l'ajuntament de la capital i ha de permetre als set municipis gestionar la seva compra pública o contractació de serveis. Es tracta, com han remarcat durant a presentació de l'entesa, d'una iniciativa pionera a l'Estat que fixa una col·laboració entre consistoris que es mantindrà mentre duri la utilització de la plataforma.

El nou sistema de contractació electrònica ha de servir per simplificar els tràmits administratius, reduir burocràcia i també, segons han remarcat, incrementar la transparència i l'agilitat durant tot el procés de contractació pública. La nova eina informàtica permetrà fer un seguiment rigorós de la contractació i garantir la publicitat durant tot procediment, i facilitarà la participació de les pimes locals en licitacions de poca quantia econòmica. També permetrà fer compres conjuntes, cosa que farà que s'opti a millor preus.

L'adjudicació del nou Sistema Integral de Contractació Pública Electrònica (SICE), que compta amb un pressupost d'uns tres milions d'euros, s'ha fet en tres lots: un expedient electrònic de contractació per tramitar totes les actuacions administratives; una plataforma de licitació electrònica per realitzar totes les actuacions de publicació d'anuncis, recepció d’ofertes electròniques encriptades, reunions d'òrgans de valoració d'ofertes i adjudicació, i, en tercer lloc, una oficina tècnica de suport a la implantació en tota l'organització municipal per fer factible la gestió del canvi.

La signatura del contracte de la plataforma s'ha fet en un acte públic en què han participat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; l'alcalde de Mataró, David Bote Paz; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas; l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega López; l'alcalde de Premià de Mar, Miguel Àngel Méndez Gil, el regidor de l’Ajuntament de Girona, Narcís Sastre, i el tinent d'alcalde de l’àmbit de nova governança i economia de l’Ajuntament de Gavà, Jordi Tort.

"Som els tècnics públics que ens coneixem de fa anys", ha defensat Francisco Blanco, director de coordinació de contractació administrativa de Barcelona, quan se li ha preguntat per què s'han escollit aquestes ciutats i no unes altres per donar cos a la plataforma. I Pisarello ha remarcat que està segur que el procés serà "irreversible".