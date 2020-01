Barcelona frena temporalment una promoció de pisos per a gent gran a l'Eixample

La transformació de l'espai que va deixar lliure el convent de les Germanetes dels Pobres a l'Eixample de Barcelona, prop de 5.000 metres quadrats a la confluència entre els carrers Borrell, Consell de Cent, Viladomat i Diputació, ha avançat sempre enmig de polèmica. Primer, per l'endarreriment en la concreció del pla per aixecar-hi equipaments i, després, perquè alguns veïns, un cop alliberada la zona per a ús ciutadà, no volien que s'hi construís i exigien mantenir-lo com a espai verd. El debat aquí era entre dues necessitats flagrants de la zona: espais naturals o serveis per als veïns, com una escola bressol i un casal d'avis. Però el pla per convertir l'espai en un pol d'equipaments ja estava aprovat i va continuar endavant. El maig del 2018, l'Ajuntament posava la primera pedra dels dos blocs d'habitatges previstos: un amb 47 pisos per a persones grans i un casal d'avis i un altre amb 35 habitatges de lloguer social i una escola bressol.

Les obres del primer bloc, el que dona al carrer Viladomat, estan aturades des del final de l'any passat i el consistori, que denuncia "incompliments de la constructora", ja ha anunciat que obrirà un nou procés de licitació. El resultat és un mínim d'un any de demora respecte al primer termini pactat. Ara es calcula que els pisos per a gent gran, el casal i l'aparcament d'aquest edifici estaran acabats l'estiu del 2023. El govern municipal atribueix la decisió a incompliments de l'empresa constructora, Rubau, que consultada per aquest diari defensa que encara confia trobar una "solució consensuada" per reprendre les obres i declina donar detalls del problema. El gran espai verd de l’Eixample té els dies comptats

651x366 Els equipaments previstos a Germanetes Els equipaments previstos a Germanetes

Segons fonts coneixedores de la situació, la constructora hauria demanat més pressupost de l'aprovat per poder culminar l'obra. Fonts municipals argumenten l'aturada pels incompliments en els terminis i per la mateixa comunicació de la constructora de voler abandonar les obres. El govern municipal remarca, en aquest sentit, que quan es produeixen "incompliments molt greus", el que s'ha de fer és resoldre l'adjudicació i que això comporta tot un seguit de penalitzacions econòmiques que ara s'hauran de calcular –depenent de la gravetat– i aplicar a la constructora. Tornar a engegar el procés de licitació, apunten, és un procés "lent". I per això es calcula que el retard mínim de l'aturada serà d'un any.

El solar de les Germanetes serà un gran pulmó verd amb equipaments

Sí que continua en marxa la construcció, a l'altre extrem de l'espai, al carrer Borrell, del bloc de pisos de lloguer social i l'escola bressol. De fet, al full de ruta del mandat que el govern d'Ada Colau va presentar la setmana passada s'hi deixava clar que s'enllestiria aquest equipament. La demora de l'altre edifici ha posat en guàrdia l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, que històricament ha reivindicat la construcció dels equipaments en aquest àmbit. "Ja hem demanat explicacions", reconeix Sylviane Dahan, presidenta de l'entitat, que confia que no s'incompleixi el nou termini fixat.

El primer equipament a posar-se en marxa en aquest àmbit ha sigut l'Institut Viladomat, que va començar a funcionar en mòduls en un petit espai del carrer Consell de Cent i ja s'ha traslladat a l'edifici definitiu a l'illa de Germanetes.