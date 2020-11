La ronda Universitat de Barcelona deixarà de funcionar com una gran estació de busos

La ronda Universitat és un d'aquells llocs de Barcelona on es fa evident el desequilibri entre l'espai que es dedica al trànsit i el que tenen els ciutadans per caminar: fins a set carrils de circulació, comptant dos carrils bus, quatre per a vehicles i un cordó de serveis, i unes voreres d'escassos cinc metres que, a la banda muntanya, a més, estan plenes de parades d'autobús. Hi passen cada dia fins a 8.000 usuaris, molts dels quals de línies interurbanes, cosa que converteix la ronda en una mena de gran estació de busos a l'aire lliure, com fa anys que denuncien els veïns. L'Ajuntament, que la setmana que ve presentarà un acord amb el Govern per moure les línies de bus interurbanes que passen pel centre, engega aquest diumenge els treballs per acabar amb el repartiment desigual de l'espai: retirarà dos carrils de trànsit per poder ampliar les voreres amb plataformes de formigó.

La reforma de la ronda i la del carrer Pelai, que està pendent de començar, són les actuacions tàctiques que es preveuen per completar les que ja es van desplegar durant la desescalada als carrers de l'Eixample i a la Via Laietana. Aquestes intervencions dibuixen, segons la responsable d'Urbanisme, Janet Sanz, un "horitzó més amable" per a la ciutat, per aconseguir que alguns carrers "siguin carrers i no autopistes". A la ronda, no hi haurà coloraines, sinó formigó per ampliar les voreres. Gris.

L'actuació, que suposa una inversió de 350.000 euros, dona resposta a una demanda veïnal reiterada de treure trànsit, i especialment autobusos, de la ronda i de convertir l'espai en un lloc més agradable per al passeig. El govern municipal no ha donat detalls avui de quantes línies de bus es mouran fruit de l'entesa amb el Govern, ni de si aniran, com es preveu, a les estacions de Sants i del Nord. Ha cenyit la presentació al que són les seves competències: el dibuix dels carrers. El que sí que ha fet el regidor de l'Eixample, Jordi Martí, és agrair la perseverança dels veïns i reconèixer que sense la seva gota malaia segurament la reforma no hauria arribat mai: "Salvar carrers és una de les lluites més nobles de la ciutat".

Terminal 2

En representació de la plataforma SOS Ronda Universitat, Màrius Armengou ha defensat que no es pot tenir un "batibull" d'autobusos com l'actual en un espai tan cèntric si es vol fer agradable la vida dels veïns. "És un primer pas, som rondinaires, creiem que teníem raó i ara comencem a resoldre-ho". Però ja ha deixat clar que la lluita veïnal no acabarà aquí perquè consideren que la seva estació de busos té una segona terminal a la part baixa del carrer Balmes, on també tocarà intervenir.

Ara amb les obres, que comencen pel costat mar i no afecten els busos, les voreres d'Universitat passaran a tenir tant espai com els carrils de trànsit. S'ampliaran amb plataformes a nivell: la del costat muntanya passarà de cinc metres a vuit; la del costat mar, de cinc metres a quasi vuit en el tram rambla Catalunya - Balmes, i seran una mica més estretes, de 7,6 metres, entre Balmes i la plaça Universitat. Quedaran dos carrils bus, dos per a vehicles i un cordó de serveis. En total, es guanyaran 1.730 metres quadrats per als desplaçaments a peu en dues plataformes de formigó que serviran per ampliar les voreres.

L'afectació més important de les obres es notarà a partir de dilluns i en alguns moments caldrà tallar fins a quatre carrils, dos a cada banda. Per garantir la mobilitat es redistribuirà l’amplada dels carrils actuals per mantenir sempre com a mínim dos carrils de circulació i un de bus en servei. Els treballs es faran principalment entre setmana i en horari diürn, tot i que també hi haurà alguns treballs en cap de setmana i en horari nocturn. Les obres s'allargaran fins al mes de març.