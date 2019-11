Més llums de Nadal a Barcelona per compensar els aldarulls

Barcelona ha ampliat aquest any un 20% el pressupost de la il·luminació de Nadal i ho fa per compensar les zones del centre afectades pels aldarulls de les últimes setmanes. "Som conscients que el comerç de la ciutat espera aquestes dates després d'uns mesos que han sigut complicats. Volem donar un cop de mà i estar al seu costat", ha defensat el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Jaume Collboni. Per això el consistori assumirà el 100% del cost de posar els llums tant a la Via Laietana, on ja s'havia decidit abans dels incidents, com a la plaça Urquinaona, on s'ha ampliat després dels aldarulls. La il·luminació també serà present a la plaça Universitat, on es va fer l'acampada, tot i que en aquest cas els comerciants ja havien demanat una subvenció per tenir els llums i pagaran el 50% de la despesa.

"No entrarem en competicions amb Vigo ni Madrid", ha ironitzat Collboni sobre el pressupost de la il·luminació. Barcelona destinarà 1,2 milions d'euros per fer arribar els llums a les diverses zones de la ciutat: a part dels tres llocs anteriors, que fins ara quedaven fora, també s'estrenarà la il·luminació a la rodalia del Mercat de Sant Antoni. "Són espais per recuperar i reivindicar-ne l'ús ciutadà", ha assegurat Collboni. En total la ciutat tindrà 100 quilòmetres de carrers on hi haurà llums de Nadal, que aquest any estaran encesos mitja hora més (a partir de les 17.30 h). També organitzarà un bus turístic, tant per als veïns com per als visitants, que recorrerà els carrers amb la il·luminació de Nadal amb el nom de Barcelona Night Tour.

Els llums s'encendran aquest dijous al vespre, mentre que el pessebre, instal·lat com sempre a la plaça de Sant Jaume, s'obrirà divendres. Collboni ha confiat que, durant les setmanes de Nadal, "tot transcorri amb la màxima normalitat i convivència respectant l'espai públic i l'esforç de la ciutat, no només de l'Ajuntament sinó de les entitats que hi participen".

651x366 Els llums de Nadal a la plaça Urquinaona / Cèlia Atset Els llums de Nadal a la plaça Urquinaona / Cèlia Atset

Però la il·luminació no serà l'únic element que es farà servir per compensar els botiguers pels aldarulls. La regidora de Comerç del consistori, Montserrat Ballarín, ha explicat que hi haurà activitats a la plaça Urquinaona, al carrer Magdalenes –darrere la Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana–, a la plaça Universitat i a la plaça Francesc Cambó. "Els eixos comercials veuran reforçada la dinamització", ha assegurat Ballarín, perquè les activitats també s'estendran a la resta de la ciutat. En aquest sentit, Collboni ha fet una crida a comprar "amb absoluta normalitat" al centre, que "ofereix una oferta cultural que no es troba en altres punts de Barcelona". Precisament, a la plaça de Catalunya, a part de la fira d'economia social i solidària, també hi haurà una instal·lació amb el nom de Polsim d'Estels que acollirà espectacles envoltada d'una escenografia de sis conills inflables gegants i lluminosos.

651x366 L'escenografia de conills inflables gegants i lluminosos que hi haurà a la plaça de Catalunya / ARA L'escenografia de conills inflables gegants i lluminosos que hi haurà a la plaça de Catalunya / ARA

Un pessebre conceptual i dos de tradicionals

Pel que fa al "sempre interessant i polèmic" pessebre de la plaça de Sant Jaume, segons el tinent d'alcalde de l'àrea de Cultura, Joan Subirats, aquest any va a càrrec de l'artista Paula Bosch i representarà "allò que passa en moltes cases quan es treuen les capses per buscar els objectes que estan amagats i apareixen per Nadal". Subirats ha apuntat que aquest pessebre "més innovador i conceptual" es combinarà amb dos de tradicionals: un al Museu Marès i un altre al Monestir de Pedralbes. "Tothom podrà trobar el tipus de pessebre que més li agradi", ha dit el tinent d'alcalde de Cultura.

651x366 El pessebre de la plaça de Sant Jaume ja està en fase de muntatge / ARA El pessebre de la plaça de Sant Jaume ja està en fase de muntatge / ARA

Subirats també ha explicat que es repartiran unes postals de Nadal que presenten uns personatges amb oficis màgics, com l'entrenadora de tions, el pelador de raïms, la replantadora d'arbres, l'embolicador de regals o la inventora de joguines no sexistes, amb dibuixos de la il·lustradora Olga Capdevila i textos de l'escriptora Irene Solà. Diversos actors donaran vida a alguns dels personatges pels carrers de Barcelona.

Pel que fa als mercats d'aquestes dates, fins al 23 de desembre la plaça de la Sagrada Família acollirà la Fira de Nadal, a finals de mes ja funcionarà la Fira de Santa Llúcia i a partir del 19 de desembre hi haurà la Fira de Reis a la Gran Via de les Corts Catalanes. La novetat serà la Fira de Nadal del Port Vell a la plaça del Portal de la Pau, que tindrà un mercat nadalenc per primer cop amb l'arbre lluminós més gran de Catalunya i un pessebre flotant.

Sobre la celebració de Cap d'Any a Barcelona, l'espectacle de música i llums a la Font Màgica de Montjuïc el tornarà a fer la companyia francesa Groupe F, que dissenya espectacles pirotècnics i obres a l'aire lliure. De la Cavalcada de Reis a la ciutat, Subirats ha avançat que tindrà "més noves tecnologies i llums" per convertir-la en una gran funció artística als carrers.