Barcelona impulsarà un curs de benestar animal per a agents de la Guàrdia Urbana

L'Ajuntament de Barcelona vol reforçar la formació dels agents de la Guàrdia Urbana a l'hora de tractar amb animals, i per aquest motiu impulsarà un curs de benestar animal amb l'objectiu que "tothom se senti segur" i que "no es torni a repetir cap situació que acabi amb un tràgic final". Ho ha explicat aquest dijous el consistori en un comunicat, en què feia referència a la mort de la gossa Sota per un tret d'un guàrdia urbà el 18 de desembre passat. En el comunicat, el consistori ha reiterat la voluntat de garantir la convivència entre animals i persones i aconseguir que tothom se senti segur.

El nou curs es farà amb el Col·legi de Veterinaris i altres col·legis i entitats relacionades amb el benestar animal perquè "es pugui implantar al més aviat possible". Unes conclusions que es deriven de la reunió que han mantingut la tinent d'alcaldia Janet Sanz i el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, amb la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Marta Legido.

A la trobada, el Col·legi de Veterinaris ha proposat que la Guàrdia Urbana rebi formació "en el reconeixement del llenguatge corporal dels animals amb l'objectiu d'anticipar les situacions de conflicte i tenir més criteris per acostar-se a un animal". "Als animals els passa com a les persones, es poden defensar amb un atac quan interpreten que viuen una situació de perill i, per evitar que ens puguin veure com una amenaça, cal conèixer-los per saber com acostar-nos-hi", ha indicat Legido.

La presidenta del Col·legi de Veterinaris també ha proposat la participació de psicòlegs per gestionar les situacions conflictives amb persones que viuen al carrer, perquè la tensió també s'encomana als animals i "poden provocar reaccions defensives i ofensives". A més, ha plantejat una "col·laboració més estreta amb el personal veterinari del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia (CAACB) i de l'Oficina de Protecció dels Animals (OPAB)".