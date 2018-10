Barcelona impulsarà patis d'escola que mitiguin la calor

L'Ajuntament de Barcelona impulsarà els "refugis climàtics" als patis de les escoles, que potenciaran espais verds i amb aigua per mitigar la calor. La iniciativa començarà primer en deu escoles, amb una inversió de cinc milions d'euros –quatre provenen de la Comissió Europea i un del mateix consistori– amb l'objectiu de rehabilitar alguns patis per millorar-ne l'eficiència energètica. Segons ha explicat la tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, la proposta permetrà "estar més ben preparats en situacions extremes vinculades a la calor, que afecta molt la salut i el dia a dia" dels alumnes a les escoles. Segons un estudi municipal, les onades de calor es quadruplicaran a Barcelona per l'efecte del canvi climàtic.

El projecte presentat per l'Ajuntament planteja com una de les solucions intervenir a les escoles amb un paquet de mesures blaves, verdes i grises (aigua, verd i rehabilitació). De fet, les escoles també estaran obertes a la ciutadania com a instal·lacions d'oci refrescant durant tot l'estiu i s'introdueix la idea dels patis aquàtics escolars.

En tot cas, el refugi climàtic també tindrà un vessant pedagògic perquè els nens i nenes participaran en el seguiment de l'avaluació de les accions a través del monitoratge dels sensors.

La inversió es farà després que el programa de la CE Urban Innovaction Action hagi reconegut el projecte 'Adaptació climàtica a les escoles', que es desenvoluparà entre el 2019 i el 2022. L'Ajuntament començarà ja a escollir les escoles que s'inclouran en el projecte, que es triaran en funció de les necessitats dels centres i amb la intenció que els deu seleccionats quedin distribuïts territorialment. La idea és que aquests refugis arribin a més escoles "els pròxims anys".

Sanz ha explicat aquest projecte en l'inici del curs del programa Escoles + Sostenibles, que reuneix 352 centres educatius que han signat o renovat la seva adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Deu d'aquests centres s'hi incorporen en aquesta edició. El programa pretén introduir la sostenibilitat en l'educació formal, oferint assessorament i recursos als centres per desenvolupar projectes innovadors amb criteris de sostenibilitat, que se centren en diversos aspectes de la ciutat, com l'energia, la contaminació i els residus.