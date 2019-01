Colau es reivindica com la primera alcaldessa bisexual en la inauguració del Centre LGTBI de Barcelona

El primer centre de recursos LGTBI en què s'oferiran serveis especialitzats d'atenció directa a aquest col·lectiu ha obert les portes aquest dissabte a Barcelona. L'equipament estarà gestionat per la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya a través d'un conveni de gestió cívica, ja que ha estat finançat per l'Ajuntament de Barcelona. El centre ha costat 1,7 milions d'euros i ocupa un local municipal de 1.254 metres quadrats al carrer Comte Borrell, al barri de Sant Antoni, on s'acullen espais d'assessorament i atenció directa per acompanyar el col·lectiu en qüestions socials, jurídiques i sanitàries, i també hi ha diverses sales polivalents per fer-hi activitats, com ara exposicions, xerrades i presentacions de llibres.

En la inauguració del centre, que es vol que s'obri al barri i a la ciutat, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat orgullosa de ser "el primer alcalde dona i bisexual" de la ciutat i ha defensat que la capital catalana no tindrà por en la lluita contra l'homofòbia. Aquest dissabte, de fet, fa una setmana de l'agressió homòfoba al metro de Barcelona, en què dos nois van ser detinguts per agredir un jove. "Són temps foscos, en els quals gent retrògrada que qüestiona la llibertat i l'amor", ha afirmat Colau, també en relació a l'auge de Vox, i per això ha dit que l'obertura d'aquest centre "és un motiu d'esperança".

Colau ha presentat Barcelona com una ciutat "valenta i innovadora" i també com un "referent mundial de la lluita contra l'homofòbia". En aquest sentit, la regidora de feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha recordat les lluites en defensa dels drets del col·lectiu a la ciutat, com la primera manifestació LGTBI d'Espanya a Barcelona, als anys 70.

El director de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, Quim Roqueta, ha destacat el caràcter inclusiu i intergeneracional del centre i ha lamentat "la utilització partidista de la dreta" de les demandes del col·lectiu.