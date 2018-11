Barcelona crea punts d'informació per orientar les treballadores domèstiques i de cures en drets laborals

L'Ajuntament de Barcelona ha habilitat punts d'informació mòbils als districtes de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi per informar les treballadores domèstiques i de cures sobre els seus drets laborals. També preveu fer xerrades informatives durant les pròximes setmanes a través de les quals les treballadores podran conèixer altres dones que es troben en la mateixa situació. D'altra banda, Barcelona Activa també ha fet un fullet informatiu per al col·lectiu amb l'objectiu de combatre la "feminització de la pobresa".

La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha assegurat que es tracta d'una "aposta clara" per "acostar-se" a les dones que es dediquen al treball domèstic i de cures. A més, ha dit que la instal·lació dels punts d'informació pretenen que aquestes treballadores coneguin els seus drets laborals, així com els serveis municipals on poden trobar "assessorament per defensar-los". L'Ajuntament descriu aquest àmbit laboral com "un sector precaritzat, especialment desregulat, sotmès a condicions salarials i laborals molt desiguals i amb un alt índex d'informalitat".

El consistori calcula que 34.000 persones es dediquen al treball domèstic i les cures a la ciutat. En aquest sector, segons estima l' OIT (Organització Internacional del Treball), un 31% de les feines es fan en situació irregular, és a dir, en el marc de l'economia submergida..