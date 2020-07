Barcelona iniciarà l'expropiació de 194 pisos buits si no es lloguen en el termini d'un mes

Barcelona mou fitxa per fer front a l'emergència habitacional de la ciutat, agreujada per les conseqüències de la crisi sanitària del covid-19. El govern d'Ada Colau ha requerit 14 grans tenidors d'habitatges perquè lloguin 194 pisos buits en el terminin d'un mes i, en cas contrari, el iniciarà el procés d'expropiació d'aquests habitatges. Així ho ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa la regidora d'Habitatge, Lucia Martín, deixant clar que l'objectiu de l'Ajuntament és que "el màxim nombre de pisos a la ciutat es destinin al lloguer assequible".

Els pisos afectats -la majoria en mans de la Sabreb o 'banc dolent'- estan inscrits en el registre d'habitatges buits i ocupats de la Generalitat i, properament, s'enviarà el mateix requeriment als grans tenidors de 232 pisos més que també hi apareixen en aquesta situació. L'executiu municipal posa en marxa per primer cop un mecanisme previst en el decret d'habitatge 17/2019 del Govern que, segons ha destacat Martín, "facilita els processos expropiatoris".

L'Ajuntament només ha iniciat fet en els dos últims mandats sis expropiacions de pisos, però Marín ha deixat clar que fins ara eren processos "molt llargs i ferragosos" que es podien arribar a allargar més d'un any. Amb el nou decret, ha afegit, l'expropiació es podria culminar "segurament" en un termini "màxim" de mig any. L'Ajuntament, a més, passaria a tenir el control de la propietat, i no només de l'ús dels pisos afectats, com fins ara.

Martín ha dit que calculen que en total hi ha 1.000 habitatges buits en aquests moments a Barcelona, però només s'han d'inscriure al registre de la Generalitat quan porten dos anys en aquesta situació. Així, ha explicat que ja han demanat al Govern que sigui necessari constar al registre quan el pis porti sis mesos buits i que, igualment, s'agilitzin encara més els processos d'expropiació. Dues propostes que, segons la regidora, s'estan "valorant".