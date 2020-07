Barcelona inspeccionarà edificis del Besòs sospitosos de tenir aluminosi

L'Ajuntament de Barcelona ha començat els treballs per inspeccionar edificis de l'antic barri del sud-oest del Besòs (dins del barri del Besòs-Maresme) que sospita que poden tenir aluminosi i que van patir danys pel temporal Gloria. Així ho han explicat aquest divendres la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i el regidor de Sant Martí, David Escudé, que han emmarcat l'actuació en un programa de regeneració urbana de la zona. Sanz ha afirmat que ja han estudiat el tipus d'edificis que hi ha al barri i que les inspeccions permetran conèixer les seves patologies i les intervencions que s'hauran de fer per pal·liar les deficiències.

Paral·lelament, l'Ajuntament impulsarà obres als edificis que necessitin actuacions urgents i també publicarà una convocatòria específica d'ajuts a la rehabilitació que prioritzarà les finques que pateixen aluminosi. Aquestes primeres actuacions, les rehabilitacions prèvies i la campanya d'inspeccions estan dotades amb un pressupost de 2,15 milions d'euros, i s'han impulsat en el marc del Pla de Barris, en una superfície de 32 hectàrees, amb una població de 24.660 habitants i 94 edificis.

El diagnòstic es farà a partir d'un mostreig de comunitats i en un any preveu inspeccionar 46 comunitats, que sumen 1.215 habitatges, en un mostreig que representa el 23% del parc total d'habitatges de la zona per regenerar. "Es tracta d'un barri de gran interès per l'urbanisme de la ciutat. Cal donar-li importància a aquest projecte, que és de llarg recorregut i es basa en la col·laboració publicoprivada", ha destacat Sanz.

La regidora també ha demanat "un pla d'Estat de rehabilitació" que faciliti les inversions en el sector, que veu com una oportunitat per a la reindustrialització de país i per modernitzar el parc d'habitatges de la capital catalana.