Reduir l'oferta d'aliments i segellar contenidors per expulsar els senglars de la ciutat

La presència de senglars en alguns barris de Barcelona s'ha convertit en una imatge habitual que l'Ajuntament de Barcelona es proposa combatre. Per allunyar aquests animals de les zones urbanes ha anunciat una campanya i una sèrie de mesures que inclouen reduir la possible oferta d'aliments a l'abast que atrau els senglars a la ciutat i segellar contenidors i papereres per fer més difícil que les tombin.

El comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, ha explicat aquest dimarts que els fixadors impedeixen que els contenidors bolquin i que ja se'n van bloquejar un total de 35 durant el 2017. Així es vol evitar que els senglars s'alimentin de les deixalles i tornin a buscar menjar periòdicament.

A més, l'Ajuntament ha col·laborat posant alimentadors de gats a prop de la muntanya i estructures de formigó que siguin només accessibles a gats, amb l'objectiu de prevenir l'accés als senglars. En paral·lel, s'ha engegat una campanya de conscienciació dels veïns perquè no alimentin aquesta espècie. "La clau és no alimentar els senglars perquè no es converteixin, ja que no ho són, en animals urbans", ha assenyalat Ximeno.

Ximeno ha detallat que es desbrossaran zones del Parc Natural de Collserola per fer-les menys atractives als animals i impedir que arribin a la ciutat. A més, en col·laboració amb la UAB, hi ha en marxa un projecte experimental d'esterilització per dissenyar zones verdes que facin la ciutat menys atractiva per als senglars.

Captures selectives

El comissionat ha explicat que excepcionalment s'han fet diverses captures selectives de senglars, seguides per procediments d'eutanàsia. Hi ha hagut 42 animals capturats el 2016 i 34 el 2017. Aquesta mesura serveix per tractar situacions urgents on els senglars podrien causar perill.

L'estimació municipal és que hi ha una població de 1.500 senglars a la zona del Parc de Collserola, una àrea que només té una capacitat de càrrega per acollir 600 exemplars d'aquesta espècie.

A més, s'han tornat més habituals els incidents i accidents amb algun exemplar involucrat. En concret, l'any passat se'n van registrar 700, molt per sota dels 1.600 del 2016.