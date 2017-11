Barcelona inverteix 18 milions a renovar el 7% de l'enllumenat públic

Menys consum. Més durabilitat. Més uniformitat. I més sensació de seguretat. Aquests son els punts forts que l'Ajuntament de Barcelona destaca de la tecnologia led en l'enllumenat públic. Aquest dilluns el consistori ha presentat el pla de renovació integral de l'enllumenat, que preveu renovar d'ara i fins al 2020 el 7% dels punts de llum. Amb aquest objectiu, s'invertiran 18 milions d'euros -14 d'inversió i 4 més de manteniment- a instal·lar 10.000 noves lluminàries situades en més de 200 carrers. Això suposa, com ha destacat el regidor d'Energia, Eloi Badia, un estalvi en potència contractada del 5%. O el que és el mateix: l'equivalent al consum elèctric d'unes 1.550 famílies.

Badia ha posat èmfasi en la millora de la sensació de seguretat associada a aquesta llum més blanca i uniforme. El consistori remarca, en aquest sentit, que no s'aporta més llum, però sí que es reparteix millor, cosa que fa que la sensació lumínica millori.

El pla també es marca reptes com la gestió intel·ligent de l'enllumenat. En algunes vies, com el passeig de Gràcia o el Paral·lel - aquí la instal·lació d'uns cars fanals intel·ligents va generar una intensa polèmica el mandat passat-, això permetrà una gestió diferenciada per a cada punt de llum. Aquest dilluns els tècnics estaven renovant els fanals al carrer Hort de la Vila, a Sarrià, on la gestió intel·ligent no serà punt a punt, però sí com a conjunt. De fet, el pla d'enllumenat que va presentar CiU quan governava a la ciutat ja s'encaminava a aconseguir una llum més clara i uniforme.

La situació de partida del 2014 era que a la ciutat hi havia un 4,9% d'enllumenat funcionant amb leds, i la previsió és que el 2020 aquest percentatge hagi crescut fins al 20%. El consum d'energia elèctrica anual de Barcelona és de 82.000 MWh/any, uns 54 KWh/ any per a cada habitant.