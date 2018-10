Un jutge de Barcelona investiga la difusió de les imatges de la víctima de la Manada

El jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona ha obert diligències per la difusió de les imatges i les dades personals de la víctima de la Manada. El tribunal ho investiga després que la Policia Nacional hagi identificat un veí de la ciutat com a responsable. El jutjat ha rebut la denúncia, derivada d'un tribunal de Madrid, però encara no pot concretar quin delicte atribueix a l'home identificat. Està a l'espera de tenir la documentació que ha demanat al jutjat de Madrid, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Fins ara el jutjat d'instrucció número 38 de Madrid havia portat la investigació del cas, però l'ha derivat perquè la unitat de ciberdelinqüència de la Policia Nacional ha localitzat a Barcelona la persona que va difondre les imatges i les dades de la víctima de la Manada. L'identificat té 40 anys i viu amb el seu pare al districte d'Horta-Guinardó. L'home va utilitzar el wifi d'una veïna per fer la filtració contra la intimitat i l'honor de la jove violada durant els Sanfermines del 2016.